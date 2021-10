Microsoft : Les revenus générés par le secteur gaming ont augmenté de 16% grâce à la Xbox Series

Même avec la pénurie de consoles, il va s’en dire que les Xbox Series et PlayStation 5 se vendent comme des petits pains, pour les chanceux et chanceuses qui parviennent à mettre la main dessus. Microsoft peut s’estimer heureux des ventes de sa console, puisque même si le constructeur est encore peu enclin à dévoiler les chiffres de ventes officielles des dernières machines, on découvre que la section gaming de Microsoft est logiquement en hausse.

Des résultats en hausse

Le résultat du premier trimestre de cette année fiscale pour Microsoft a été publié hier et relayé par VGC, et dans celui-ci, on apprend que les revenus de l’entreprise liés au gaming ont augmenté de 16% par rapport à la même période l’an passé.

Rien d’étonnant là-dedans, puisque ces revenus ont été boostés grâce aux ventes des Xbox Series X et S, avec des ventes de consoles Xbox qui ont augmenté de 166% par rapport à l’an passé, ce qui est logique étant donné que de nouvelles consoles sont sur le marché. Concernant les ruptures de stock, le rapport indique que ce manque d’approvisionnement pourrait durer. Quant aux revenus générés par le service, ils ont augmenté de 2% par rapport à la même période.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, s’attend à ce que ce trimestre soit très important étant donné que Halo Infinite et Forza Horizon 5 seront de la partie, et vont certainement bien se vendre en plus de rameuter du monde sur le Xbox Game Pass.