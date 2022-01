Le Xbox Game Pass a atteint les 25 millions d’abonnés

L’annonce du rachat du groupe Activision-Blizzard-King par Microsoft a fait trembler le monde aujourd’hui. On tient sans doute là l’annonce la plus étonnante de l’année, alors que nous ne sommes qu’au mois de janvier. Derrière ce rachat, Microsoft entend évidemment renforcer son Xbox Game Pass, véritable moteur de la division Xbox. Et on vient d’apprendre que le service d’abonnement a atteint un nouveau palier impressionnant.

Un service toujours plus populaire

Il y a quelques temps, lors d’un échange entre entre Phil Spencer et Strauss Zelnick, qui est à la tête de Take-Two, ce dernier déclarait que le Xbox Game Pass comptait 30 millions d’abonnés. Il faut croire que tout cela n’était qu’une approximation de sa part, puisque Microsoft vient d’annoncer que le service compte aujourd’hui plus de 25 millions d’abonnés selon Phil Spencer :

« Nous annonçons aussi aujourd’hui que le Game Pass a maintenant plus de 25 millions d’abonnés. Comme toujours, nous avons hâte de continuer à l’améliorer et à ajouter plus de grands jeux sur le Game Pass. »

Un chiffre évidemment impressionnant, qui montre plus que jamais la force du service. Et nul doute que d’ici les années à venir, surtout avec le rachat historique qui est en train de se produire, ce chiffre ne devrait qu’augmenter.