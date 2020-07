Microsoft met fin à la production de la Xbox One X et de la SAD

Microsoft vient d’annoncer la fin de la production des consoles Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition. Les deux machines historiques du constructeur ne seront donc plus produites dans le monde entier dans les prochains jours et vont disparaître peu à peu des revendeurs.

Direction la nouvelle génération

Cela ne concerne que ces deux déclinaisons puisque la Xbox One S continuera d’être produite, comme l’a souligné le constructeur américain à nos confrères de The Verge : « Alors que l’on se dirige vers le futur avec la Xbox One X, nous avons pris la décision naturelle d’arrêter la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All-Digital Edition. La Xbox One S continuera d’être fabriquée et vendue dans le monde entier. »

Une décision logique pour la Xbox One X qui va prochainement être remplacée par la Xbox Series X en fin d’année. Etant donné que les exclusivités seront partagées entre cette génération et la génération suivante pendant un petit moment, cela reste un choix judicieux, et il est plus naturel pour les nouveaux acheteurs de se diriger vers la nouvelle génération. Cela évitera également la confusion chez certains.

Et si continuer de vendre la Xbox One S, très compétitive et intéressante pour son tarif, est une stratégie pertinente pour proposer une Xbox d’entrée de gamme, il est plus surprenant de voir l’arrêt de la Xbox One S All-Digital Edition aussi tôt, connaissant la stratégie très axée sur le numérique de Microsoft (il n’y a qu’à voir la récente annonce du xCloud compris dans le Game Pass).

Rappelons que Microsoft tiendra une conférence le 23 juillet à 18 heures consacrée aux jeux à venir sur Xbox Series X. Une autre est attendue pour le mois d’août, théoriquement pour parler console (avec pourquoi pas, la présentation du projet Lockhart). En attendant, si vous voulez mettre la fin sur une Xbox One X avant sa rupture de stock (ce qui ne devrait pas arriver avant plusieurs longues semaines), elle est disponible sur Amazon avec plusieurs modèles en stock.