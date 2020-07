Microsoft tiendra un Xbox Games Showcase le 23 juillet

Les fuites disaient vrai, Microsoft fera bien une présentation le 23 juillet. Mais pas d’Inside Xbox, on parle ici de Xbox Games Showcase pour bien montrer le but de la conférence. Reste à voir si c’est pour mieux nous feinter comme Sony avec la présentation des différents modèles en surprise finale.

Le X de ? Xbox Games Showcase

Ce Xbox Games Showcase aura lieu le jeudi 23 juillet à 18h, heure française. Aucun détail ni teasing sur cette présentation mais Microsoft a toujours affiché son intention de dévoiler ses jeux Xbox Series X en juillet. Et les rumeurs affirment que des éditeurs tiers devraient également passer dire bonjour. On se doute bien avoir au moins des nouvelles d’Halo Infinite et Senua’s Saga: Hellblade II. On devrait également s’attendre à voir enfin le nouveau Fable.

Vous pourrez suivre le tout sur Youtube et Twitch mais pas Mixer puisqu’il aura fermé la veille. Sachez que si cela vous intéresse, Geoff Keighley se chargera du pré-show officiel avec son Summer Game Fest dès 17h.

Rendez-vous donc le 23 juillet pour retrouver l’ensemble des infos dans nos news ou suivre la présentation en direct sur notre webtv AGTV.