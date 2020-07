Le xCloud arrive dans le Xbox Game Pass Ultimate dès le mois de septembre

Si Stadia mise tout sur le cloud, il semble que c’est bien Microsoft qui a une longueur d’avance sur tous les autres grands groupes du marché, notamment à travers le développement de xCloud. Le service va comme promis être associé au Xbox Game Pass, sans frais supplémentaires, et plus tôt qu’on ne le croit.

Le futur est presque là

Nous sommes heureux de vous annoncer que le #XboxGamePass et le projet xCloud s'associent sans frais supplémentaires à partir de septembre.@XboxP3 nous en dit plus sur le futur du jeu vidéo 👇 — Xbox FR (@XboxFR) July 16, 2020

Il ne faudra en effet pas attendre la sortie de la Xbox Series X pour voir cela arriver. Phil Spencer annonce via un post de blog que le xCloud sera désormais intégré à l’offre du Xbox Game Pass Ultimate dès le mois de septembre dans plusieurs pays, dont la France. Le xCloud permettra donc aux joueurs de jouer à leur jeux Xbox et PC via le cloud, notamment sur leur smartphone.

Le cross-saving sera bien de la partie, ce qui veut dire que vous pouvez commencer une partie sur votre console et la continuer sur votre téléphone ou votre tablette n’importe où. Vous pourrez donc profiter de la centaine de titres du Game Pass peu importe où vous vous trouvez. Phil Spencer indique qu’il sera également possible de jouer en ligne de cette manière, même avec des joueurs sur leur console.

Nul doute que ce genre d’annonce a beaucoup d’effet à l’aube d’une nouvelle génération. D’autant plus que de nombreux titres seront annoncés la semaine prochain, lors du Xbox Games Showcase, dont certains d’entre eux arriveront sur le Game Pass, toujours plus populaire.