Microids annonce Marsupilami : Le Secret du Sarcophage pour le 16 novembre

On connait bien Microids pour ses nombreuses adaptations de BD cultes en jeu vidéo. Dernièrement, l’éditeur avait annoncé l’arrivé de Astérix & Obélix: Baffez-les tous, révélé en exclusivité lors de notre AG French Direct, ainsi qu’un jeu Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille. Visiblement, le catalogue de fin d’année n’était pas encore entièrement dévoilé, puisque l’on découvre aujourd’hui Marsupilami : Le Secret du Sarcophage.

Des éditions collectors déjà au rendez-vous

Le Marsupilami revient donc dans une nouvelle aventure en 2,5D, qui prendra la forme d’un jeu de plateformes à défilement horizontal. Enfin, «Le Marsupilami », c’est vite dit, puisque le jeu proposera d’incarner trois personnages différents, Punch, Twister et Hope. C’est en ouvrant par mégarde un sarcophage maudit que les trois Marsupilamis vont partir à l’aventure afin de libérer les animaux d’une malédiction.

En plus du mode traditionnel, on nous dévoile qu’un mode Chrono sera de la partie, et qu’il sera possible de dénicher des plumes cachées dans les niveaux pour débloquer des défis inédits.

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage aura droit à plusieurs éditions physiques, dont deux collectors :

Edition Tropicale

Cette édition contiendra les éléments suivants :

Le jeu Marsupilami : Le Secret du Sarcophage

2 planches de stickers

Un accroche-porte

Edition Collector

Cette édition contiendra les éléments suivants :

Une figurine Marsupilami de 14 cm

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage sera disponible dès le 16 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, Switch, et sera compatible sur PS5 et Xbox Series.