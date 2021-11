Animal imaginaire jaune avec des tâches noires, le marsupilami est apparu pour la première fois en 1952 dans une bande dessinée de Spirou et Fantasio, avant de voir naître ses propres aventures au format papier. De nos jours, le Marsupilami a eu bon nombre d’adaptations, que ce soit à la télévision avec les nombreux dessins animés, ou bien dans notre cas, dans un seul et unique jeu vidéo sorti sur Mega Drive en 1995.

26 ans plus tard, notre Marsupial revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu vidéo à destination des enfants, développé et édité par Microids, nommé Marsupilami : Le Secret du Sarcophage. Ce nouveau petit jeu sera-t-il la bonne surprise de cette fin d’année bien chargée en sorties de jeux vidéo ?

Condition de test: Nous avons joué au jeu durant une bonne après-midi sur Xbox Series S, le temps de finir le jeu et d’effectuer le peu de contenu endgame.

Une histoire enterrée dans un sarcophage

Au premier abord, ce Marsupilami : Le Secret du Sarcophage nous présente trois Marsupilamis, Punch, Twister et Hope, qui poursuivent une momie fantôme à travers la Palombie, dans le but de lui dérober ses précieux bijoux car, il a fait grossir trois animaux.

En réalité c’est bien plus grave que cela car, ce monstre fantomatique a lancé un sort affectant toute la faune palombienne, mais heureusement pour nos trois Marsupilamis, ils sont immunisés. Ainsi, nos trois héros partent chasser notre antagoniste pour conjurer ce maudit sort.

Vous l’aurez facilement compris, le jeu ne brille pas par son scénario qui a seulement deux pauvres cinématiques de trente secondes chacune, une au début et une autre à la fin. D’ailleurs, cela est assez regrettable car, ajouter quelques cinématiques par ci par là, aurait permis au titre d’avoir un semblant d’histoire pour ainsi augmenter la durée de vie du jeu, qui se termine ici, en seulement 3-4h en prenant son temps, pour une personne habituée au genre.

Ceci dit, le jeu bénéficie d’une direction artistique soignée et très agréable pour nos petits yeux, ainsi que d’une OST douce et d’un sound design très efficace pour les oreilles. On remarque très vite que toute la construction de ce, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, réside dans son gameplay intéressant qui malheureusement ne va pas au bout de ses ambitions.

Un gameplay Houba Houba-esque

Ainsi, l’architecture de ce Marsupilami : Le Secret du Sarcophage prend place dans la plateforme, en nous permettant d’incarner un de nos trois Marsupilamis, qui n’ont pas de caractéristique unique, dans des niveaux en 2.5D qui regorgent de collectibles.

Le jeu se décompose en seulement trois mondes où résident différents types de niveaux. Nous avons tout d’abord les niveaux classiques où le but est d’aller d’un point A à un point B, tout en sautant sur des plateformes, c’est comme le nom l’indique, classique d’un jeu de plateforme mais cela reste efficace.

Par ailleurs, des niveaux dits, alternatifs, sont également présents dans le jeu et ont la même particularité que les niveaux dits normaux, à ceci près qu’ils permettent de relever un peu le niveau de la difficulté, sans pour autant tomber dans le difficile d’un Crash Bandicoot.

Ensuite nous avons les niveaux bonus, qui servent à récupérer un maximum de fruits pour gagner des points de vies supplémentaires, qui sont déblocables par le biais de tickets obtenables en accomplissant des zones secrètes dans les différents niveaux.

En parlant de ces fameuses zones secrètes, ces dernières ressemblent malheureusement comme deux gouttes d’eau aux niveaux dojo, où le but est de traverser un certain nombre d’anneaux dans une petite pièce renfermée, le tout dans un temps impartis, et c’est bien dommage car, un peu de changement n’aurait pas été de trop.

Comme évoqué un peu plus haut, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage nous a demandé qu’une petite après-midi pour en voir le bout en prenant notre temps. Et en soit, ce n’est pas tellement dérangeant puisque, le jeu devient vite redondant dans sa mécanique de gameplay. D’autant plus que, certaines touches ne sont pas très ergonomiques manette en main.

Par exemple, la touche pour attaquer avec notre queue est la même que pour faire un bond en avant, à ceci près que, pour effectuer un dash il faut incliner son joystick gauche vers la droite ou la gauche. Cependant, très souvent nous avons tendance à effectuer un bond en avant au lieu de juste frapper l’ennemi comme désiré. Si cela n’est pas très dérangeant en soit car, le dash blesse également l’ennemi, cela le devient quand le vide se trouve juste derrière lui.

À part ce petit problème qui aurait pu être évité, en plaçant la touche pour faire un bond en avant sur une autre touche, le titre regorge de bonnes idées de gameplay, notamment sur la construction des niveaux, surtout dans le troisième monde, mais on a le sentiment que le jeu ne va pas au bout de ses ambitions car, le gameplay ne se renouvelle pas assez et on assiste donc à cette fameuse redondance.

Un jeu tourné vers les enfants

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage s’adresse à une tranche d’âge bien choisie, celle des plus jeunes d’entre nous. Si lors de notre test nous avons mis seulement 3h pour arriver au bout de l’aventure, nous sommes certains que pour de jeunes joueurs et joueuses il en faudra environ le double. Surtout, lorsque certains niveaux demandent pas mal de concentration au vu de leur difficulté.

Cependant, pas de panique concernant cette fameuse difficulté puisque, le titre dispose d’un mode facile, que nous considérons comme le mode pour les enfants car, celui-ci rend insensible aux pièges et aux ennemis afin de ne pas frustrer le jeune joueur ou la jeune joueuse.

Ceci-dit, nous conseillons à celles et ceux qui recherchent de la difficulté, de s’essayer au mode chrono qui demande de terminer les différents niveaux le plus rapidement possible dans le but de gagner un médaillon, à l’instar d’un Crash Bandicoot mais en plus facile. Ce mode est par ailleurs disponible dès que l’on termine un dit niveau.