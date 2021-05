Marsupilami : Le Secret du Sarcophage ouvre les précommandes pour ses différentes versions

Annoncé la semaine dernière, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage fait partie du line6up de fin d’année pour Microids, en plus du jeu Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille et Astérix & Obélix : Baffez-les-tous. On avait appris que le titre aurait droit à plusieurs versions physiques, et celles-ci viennent d’ouvrir leurs précommandes.

Les précommandes sont ouvertes

Vous pouvez donc retrouver la version physique du jeu dans l’édition Tropical ou l’édition collector. Pour rappel, l’édition Tropical contient un accroche-porte et des planches de stickers, tandis collector intègre ces éléments en plus d’une figurine de 14 centimètres. Vous retrouverez ici les différents liens vers plusieurs boutiques qui proposent le jeu en précommande.

Edition Tropicale (39.99€)

Edition Collector (79.99€)

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage sera disponible dès le 16 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch.