Marsupilami Le Secret du Sarcophage : Une bonne surprise ? Test en vidéo

Ces dernières années, Microids nous a sorti des titres à la qualité variable. Si l’on note le sympathique Syberia III, on retient surtout la sortie compliquée de Blacksad: Under the Skin et la catastrophe qu’était le remake de XIII. Il semblerait néanmoins que l’éditeur français revienne doucement dans la course, avec un Les Schtroumpfs Mission Malfeuille correct et un Marsupilami Le Secret du Sarcophage qui semble être une bonne pioche.

Si vous voulez en savoir plus sur ce dernier, on vous en parle dans cette vidéo. On vous présente le titre et l’on vous dit si l’aventure vaut le coup ou non d’être faite. On rappellera que Microids sortira prochainement un jeu Astérix & Obélix et que ce Marsupilami Le Secret du Sarcophage est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.