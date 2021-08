Marsupilami : Le Secret du Sarcophage montre du gameplay bondissant

Dans la longue liste des jeux prévus pour la fin d’année chez Microids, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage n’avait jusqu’ici pas montré de gameplay, seulement des images de présentation. L’éditeur français profite de la Gamescom pour enfin nous montrer des images en mouvement pour le jeu.

Un premier trailer coloré pour le jeu

On découvre donc du gameplay en compagnie de trois petits héros qui vont nous accompagner durant cette aventure, à savoir Hope, Punch et Twister, qui vont malheureusement libérer un dangereux fantôme en jouant avec un sarcophage. Les animaux autour d’eux seront en danger suite à une malédiction, et il faudra donc partir à la recherche du fantôme pour conjurer le sort.

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage sera disponible dès le 16 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch. L’édition collector du jeu est toujours disponible en précommande.