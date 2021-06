Marsupilami : Le Secret du Sarcophage

Se reposant tranquillement sur l'île de Palombie, trois marsupilamis vont par mégarde ouvrir un sarcophage maudit contenant un fantôme qui lancera une terrible malédiction sur les animaux de l'île. Jeu de plateforme en 2,5D, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage propose de contrôler Punch, Twister et Hope dans leur quête pour lever la malédiction et réparer leur tort. Le jeu propose un mode Chrono, pour réaliser les niveaux le plus vite possible, ainsi que des plumes en tant que collectibles qui débloqueront des niveaux et des dojos secrets mais aussi une galerie de visuels inédits du jeu.