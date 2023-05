Miasma Chronicles : Durée de vie, taille de la carte, difficulté… notre entrevue avec le studio

Direction artistique et difficulté

Ce que l’on a voulu savoir dans un premier temps, c’est connaître concrètement l’inspiration du studio en ce qui concerne Miasma Chronicles. Pour Mark Parker, en sus de l’objectif pour eux d’avoir leur propre licence contrairement à Mutant Year Zero, l’idée est de partir sur une histoire post-apocalyptique bien différente par rapport à ce qui s’est déjà fait. En effet, avec Miasma Chronicles, le studio veut aller sur un univers en rapport à ce qui pourrait arriver, et auquel les joueurs pourraient s’identifier. Qui plus est, le titre de The Bearded Ladies veut appuyer sur son jeu la culture américaine. Chose assez facile pour eux finalement, étant donné qu’un des membres du studio est américain, afin de faciliter les choses et les guider un peu sur la direction et le ton à prendre pour leur soft.

Lee Varley, le lead game director du jeu qui avait auparavant travaillé pendant plus de 9 ans sur la licence Hitman notamment, a aussi rajouté une inspiration globale sur la conception de Miasma Chronicles. En effet, ce dernier ayant été bercé jadis par certains titres PlayStation de l’époque avec Grandia ou Parasite Eve, il a toujours voulu faire une interprétation de cela, mais« dans un sens moderne ». Autrement dit, Miasma Chronicles est une lettre d’amour aux jeux d’autrefois, où vous incarnez des groupes de héros partant à l’aventure.

Concernant la difficulté, elle sera personnalisable comme nous avons pu le dire dans notre preview. D’ailleurs, Mark Parker nous a même confessé que Mutant Year Zero à son époque, était difficile à cause du patron de l’éditeur Funcom, qui voulait absolument que le jeu soit corsé. Sur Miasma Chronicles, ce ne sera plus le cas, même « si la difficulté sera toujours présente si on le désire » selon les dires de Lee Varley. En somme, nos deux comparses ont indiqué leur volonté d’accueillir tous types de joueurs, afin qu’ils puissent jouer à leur jeu sans être rebutés par la difficulté. Il y aura ainsi une difficulté narrative pour les joueurs voulant juste découvrir le monde et les personnages sans vouloir s’engager dans des combats tarabiscotés, mais aussi une difficulté standard ou hardcore pour les férus du genre.

Lee Varley nous a également parlé des modes tactiques léger et complet. En fait, le mode tactique léger va supprimer une grande partie du caractère aléatoire des pourcentages. En d’autres termes, par exemple : vous avez une chance de 50/50 de toucher quelqu’un qui est à couvert, en l’occurrence. Dans les autres cas, ce sera plus ou moins 100 % de chance de toucher à chaque fois. C’est donc plus propre et simple contrairement au mode tactique complet qui lui, s’appuiera beaucoup plus sur l’utilisation des nombreuses compétences pour s’en sortir, avec encore le côté jeu de rôle papier, qui sera dans la lignée d’un Mutant Year Zero.

Gameplay et exploration plus large

Pour le gameplay, comme l’ont indiqué Mark Parker et Lee Varley, beaucoup d’améliorations ont été faites depuis leur dernier jeu. Tout d’abord, il y a cette volonté d’avoir rendu la jouabilité plus précise dans les déplacements via des tuiles rajoutées, mais aussi plus de clarté dans les combats en mode tactique. Etant donné que les bougres ont de la bouteille pour avoir bossé notamment sur la franchise Hitman, l’aspect infiltration a été peaufiné. Il est possible de se cacher dans des buissons ou lancer des bouteilles pour faire distraction. D’ailleurs, l’équilibrage a été lui aussi peaufiné. Car comme nous l’a expliqué Lee Varley, si vous ne vous engagez pas dans le côté furtif, il est toujours possible de remporter vos affrontements. Cela offre ainsi plus de possibilités d’approche, et il y en aura pour tous les goûts.

Mark Parker et Lee Varley ont aussi évoqué les capacités des différents protagonistes. Chacun aura ses propres habiletés en combat via un arbre à compétences, mais aussi d’autres compétences spécifiques sur le côté exploration. Diggs peut casser des murs ou bien Jade peut interagir avec la technologie de la famille, une faction dont on ne sait pas plus. D’autres personnages nous rejoindront aussi au fil du jeu comme nous l’a expliqué Mark Parker, et ils auront des capacités plus ou moins différentes dont la possibilité de contrôler le miasme, comme Elvis. Même certains protagonistes auront aussi la possibilité d’utiliser par exemple des fusées, et c’est tout ce que l’on saura pour le moment. En tout cas selon nos deux développeurs, il y aura pas mal de choses assez sympathiques à découvrir au fil du jeu.

Sur la taille de l’aspect exploration, sachez que ce sera trois fois plus grand que Mutant Year Zero. Mark Parker précise toutefois que ce ne sera pas un monde ouvert, mais bien des cartes plus grandes et variées. Mutant Year Zero de ses dires, n’était pas très varié en matière de biome, mais ce sera cette fois-ci le cas sur Miasma Chronicles. Il y aura aussi plus d’interactivité au niveau de la ville avec des choix de dialogues. Cela aura en fait pour effet de vous donner quelques objets de la part des PNJ, mais rien de plus. Les développeurs ont même confié qu’ils avaient discuté d’implémenter plusieurs fins, mais cela était finalement hors de propos. De plus, il s’agit d’une petite équipe, et ils ont donc dû faire des choix afin de délivrer la meilleure expérience possible aux joueurs et aux joueuses.

Avant que l’on puisse aborder la durée de vie qu’offrira Miasma Chronicles, nous avons aussi pu demander à Lee Varley comment ils ont pu trouver un certain équilibre entre ce mode tactique léger et complet. Eh bien sa réponse fut, « équitable ». En fait, le bougre nous explique qu’ils usent d’un tableau excel très compliqué. Ceci additionne en général la puissance nominale de vos protagonistes en fonction de leur configuration par rapport à la puissance aussi nominale, des types d’ennemis. En somme, tout est fait pour que le jeu s’équilibre via ce système d’une certaine façon.

Et pour la durée de vie, nos deux développeurs ont été catégoriques. Pour une partie normale, il faudra au moins compter entre 30 et 40 heures. Pour le reste, il faudra compter 10 heures de plus pour finir les quêtes secondaires, qu’il faudra faire plus tard car les zones ne seront pas de notre niveau de manière générale, et il faudra donc repasser plus tard.

L’après Miasma Chronicles, qu’en est-il ?

Pour le post-lancement de Miasma Chronicles, ne vous attendez pas à ce que l’on ait pu obtenir des informations réellement croustillantes. A ce jour, il n’y a pas vraiment de plans précis sur ce que veut faire le studio. Mark Parker a par contre répondu que le studio est encore ami avec FunCom, détenant la licence de Mutant Year Zero. Mais pour l’heure, ce n’est pas pour tout de suite que l’on va revoir le studio travailler sur une potentielle suite de leur précédent jeu, surtout que Lee Varley a rétorqué que si un jour cela doit se faire, il faudra passer par des discussions.

Et de toute manière, cela n’est pas dans les plans de The Bearded Ladies, qui se focalise pour l’heure sur la sortie de Miasma Chronicles. Soit dit en passant, Lee Varley a affirmé que le studio a été déjà approché par quelques licence de jeux de rôle papier, sans pour autant spécifier lesquelles. Il n’a pas voulu nous donner de nom, mais pas mal de propositions ont visiblement été reçues.

Le mot de la fin

Pour finir ce gros article sur cette petite entrevue conviviale avec Mark Parker et Lee Varley, nous leur avons demandé le mot de la fin. Voici d’abord ce qu’a dit notre cher Mark Parker :

« J’espère que les gens apprécieront Miasma Chronicles. J’ai hâte de voir comment les gens y jouent. C’est vraiment fascinant de voir d’autres personnes y jouer. Il y aura des gens qui diffusent et font des vidéos YouTube et j’ai été fasciné de regarder la presse y jouer. C’est la première fois que de vraies personnes – pas seulement l’équipe de développement -, regardent le jeu et c’est un plaisir de voir ça. D’ailleurs sur Mutant Year Zero, j’ai été étonné de voir que quelqu’un a créé un Wiki copié à la main tout le texte que j’avais écrit, avec toutes les descriptions du lore. Ils auraient pu me les demander pour leur faire gagner du temps ! Mais ils l’ont fait tout seuls comme des grands et cela me rend super fier. Je suis tellement content que les gens apprécient ce jeu – Mutant Year Zero NDLR -. J’ai hâte de savoir comment les personnes trouveront Miasma Chronicles. Ouais, je pense que ça va être génial. »

Et enfin, le mot de la fin pour Lee Varley :

« Si vous aimez les jeux de rôle à l’ancienne, vous apprécierez probablement celui-ci. Des gens comme moi google ce type de jeux que plus personnes ne créent. Et justement, nous avons besoin de plus de jeux de ce genre comme Xeno Gears par exemple. J’ai besoin de partir à l’aventure. Je ne veux pas être coincé dans des jeux services en coopération sans fin ! »

Nous remercions très chaleureusement Mark Parck et Lee Varley de nous avoir accordé de leur temps. Miasma Chronicles sortira le 23 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.