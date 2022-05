Miasma Chronicles

Miasma Chronicles est un jeu d'aventure tactique fantasy développé par The Bearded Ladies (Mutant Year Zero : Road to Eden) et édité par 505 Games. Prenant place dans un futur pas si lointain où l'Amérique a été ravagée par une étrange force appelée Miasma, le joueur ou la joueuse suit le périple d'Elvis, un jeune homme accompagné de son grand « frère » robotique et qui est capable de contrôler le Miasma à l'aide d'un mystérieux gant.