Metroid Prime 3 devait initialement avoir un monde plus ouvert

Puisque la licence Metroid revient sur le devant de la scène dès cette semaine avec Metroid Dread, les langues semble se délier autour de la série. On a récemment appris qu’un remaster du premier Metroid Prime pourrait avoir lieu sur Nintendo Switch, et c’est aujourd’hui des détails sur Metroid Prime 3 et ses premiers concepts qui refont surface.

Un monde ouvert trop gros pour la Wii

L’ancien senior director de Retro Studios, Bryan Walker, était l’invité d’une longue interview chez Kiwi Talkz, relayée par VGC. Dans celle-ci, on y apprend que le troisième jeu aurait du avoir une structure très différente de celle que l’on connait aujourd’hui, puisque Metroid Prime 3 devait mettre en place un monde moins linéaire, plus ouvert, dans lequel il aurait été possible de se déplacer à l’aide du vaisseau de Samus.

C’est le réalisateur de la série, Mark Pacini, qui souhaitait cela, mais ce monde ouvert était alors trop ambitieux pour le projet, ce qui a amené à revoir la formule, ce qui était notamment dû à la puissance de la Wii :

« Il y avait aussi un monde ouvert qui était moins linéaire qu’il avait proposé et l’équipe était excité à cette idée. Nous n’avons pas été capable de prototyper beaucoup de ces choses car elles étaient vraiment grosses. Nous avions quelques prototypes de vaisseaux, mais le monde ouvert était bien plus gros. »

Il s’estime néanmoins très fier de ce que l’équipe a accompli sur le jeu, et se demande à quoi pourrait ressembler la série avec une telle proposition. Peut-être des idées pour Metroid Prime 4 ?