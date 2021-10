Nintendo pourrait ressortir Metroid Prime sur Switch au lieu de la trilogie selon plusieurs rapports

Metroid Dread va marquer le retour de la série après des années d’absence, mais il ne faut pas oublier que des rumeurs autour d’un remaster de Metroid Prime Trilogy subsistent depuis maintenant des mois. L’histoire revient aujourd’hui faire les gros titres avec Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat, qui appuie les propos lancés par Emily Rogers datant de la semaine dernière, où elle avait déclaré que Metroid Prime 1 reviendrait en 2022 sur Switch pour les 20 ans du jeu.

God dammit! I forgot to talk about Metroid!

I think that Nintendo will rerelease Metroid Prime 1 on Switch instead of Trilogy. It has been working on this for years, and when I first heard, everyone (including me) assumed it was the Trilogy.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 30, 2021