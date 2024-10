Metaphor ReFantazio sort cette semaine, où acheter l’un des meilleurs RPG de l’année au meilleur prix ?

On vous en parlait hier dans notre test complet, Metaphor ReFantazio est l’un des meilleurs jeux de cette année et montre qu’Atlus est un véritable faiseur de rois. Cependant, même avec toute la bonne presse du monde, la concurrence sera rude pour le jeu puisqu’il sort la même semaine que Silent Hill 2 Remake et Dragon Ball Sparking Zero. Deux jeux très différents avec des publics normalement à parts, qui peuvent malgré tout se croiser, alors que les consommateurs n’ont pas un budget forcément extensible. Voici donc où trouver Metaphor ReFantazio au meilleur prix afin de l’obtenir sans se ruiner.