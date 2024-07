Metaphor: ReFantazio met en avant son casting dans une nouvelle grosse présentation publiée par Atlus

Les prétendants au trône se rassemblent

Cette vidéo commence sur une cinématique qui pourrait bien servir d’introduction au jeu, présentant le statut du monde au début de l’aventure. Dans la course vers le trône qui aura lieu, notre héros ne sera évidemment pas le seul candidat. C’est donc l’occasion de présenter à nouveau Louis, l’antagoniste (supposé) de ce Metaphor: ReFantazio, tout comme Forden, figure importante de la religion qui est en place au sein du royaume.

On découvre également Gideaux, autre candidat, un chef militaire qui cherchera surtout nous empêcher d’arriver au pouvoir. Glodell est quant à lui normalement allié à Louis, ce qui ne l’empêchera pas d’effectuer ses propres machinations, tandis que Milo est une véritable star adorée des foules. Des profils variés, tout comme pour celles et ceux qui vont nous soutenir et qui nous permettront d’acquérir de nouveaux archétypes, qui sont des rôles spécifiques à endosser en combat.

Metaphor: ReFantazio sortira le 11 octobre sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS4, PS5 et Xbox Series.