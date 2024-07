Metaphor: ReFantazio nous dit tout ce qu’il faut savoir sur son scénario dans une nouvelle vidéo

Faites front contre un tyran

On connaissait déjà deux ou trois détails sur l’intrigue du jeu, qui racontera une course au trône qui intervient après la chute du prince de ce royaume, frappé par une malédiction. Notre héros n’a aucune envie de devenir roi étant donné que le prince était son ami, mais pour le sauver, il n’a pas d’autre choix que de participer à ces élections d’un autre genre en compagnie de son amie fée Gallica et de ses autres sympathisants qu’il va recueillir au fil de son voyage. Son but sera surtout d’assassiner Louis, un traitre qui cherche à éradiquer les humains et qui est en cause dans la situation actuelle du prince.

Le royaume fait face à diverses conspirations mais aussi à la menace de Humains, qui sont ici les monstres. Le monde que l’on parcourt est rempli de « particules d’anxiété » créées par les sentiments des personnes, ce qui sert à alimenter la magie du royaume.

Atlus en profite pour nous en dire plus sur les compagnons qui seront aux côtés de notre protagoniste, comme More, qui va aider le héros dans ses recherches d’Archétypes. En plus de Grius, Hulkengerb et d’autres personnages déjà présentés, la vidéo fait aussi le point sur ceux que l’on connait un peu moins (même s’ils étaient présents dans d’autres vidéos) comme Neuras, le pilote du grand véhicule qui nous fera voyager à travers le monde, ainsi que Junah, une grande star de ce monde qui va rejoindre notre cause.

Metaphor: ReFantazio sortira le 11 octobre sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS4, PS5 et Xbox Series.