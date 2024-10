Metaphor ReFantazio a déjà atteint le million de ventes alors qu’il n’est disponible que depuis quelques heures

Atlus tient son nouveau champion

Il est loin le temps où les jeux d’Atlus étaient considérés comme des titres visant un public de niche. Même dans une période de fin d’année aussi riche que celle-ci, la sortie de Metaphor ReFantazio est un petit événement qu’il ne fallait surtout pas louper pour les amateurs de JRPG. Ils ont été au rendez-vous, car même si le jeu n’est disponible que depuis aujourd’hui, Metaphor ReFantazio s’est déjà vendu à 1 million d’exemplaires.

Cela prend en compte toutes les précommandes validées ainsi que toutes les plateformes sur lesquelles le titre est disponible. Il devrait donc réaliser le meilleur lancement pour un jeu Atlus, puisque c’est Persona 3 Reload avec son million de ventes en une semaine qui détenait ce titre. Décidément, quelle année historique pour le studio.

Il n’y a évidemment pas que le changement d’univers qui peut expliquer un tel score. Les fans d’Atlus (de manière générale) sont présents et on sait qu’ils sont aujourd’hui bien plus nombreux depuis l’explosion de Persona 5. Et il faut aussi noter que ce Metaphor ReFantazio a bénéficié d’une démo très convaincante qui l’a sans doute aidé à déclencher quelques précommandes en plus, sans parler de l’enthousiasme générale de la presse autour du titre, comme chez nous.

Metaphor ReFantazio est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.