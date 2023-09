Meta Quest 3 : Date de sortie, prix, précommande… Tout savoir sur le nouveau casque Meta

Quelles sont les nouveautés du Meta Quest 3 ?

Comme précisé lors de sa première présentation, la grande nouveauté du casque Meta Quest 3 est d’être présenté comme le premier vrai casque mixte abordable pour le grand public, ce qui veut dire qu’il permet de mieux visualiser l’environnement qui se trouve autour de vous même quand vous portez l’appareil.

Il se veut être 10 fois plus puissant que le casque Meta Quest 2 avec 8 Go de mémoire vive, de l’audio spatial 3D, tout en étant 40% plus fin que son prédécesseur. Ses manettes Meta Quest Touch Plus disposent aussi d’un retour haptique pour de meilleures sensations, et disent au revoir à l’arceau pour plus de confort. Il faudra aussi compter sur une batterie permettant de tenir environ 2h à 2h30 en jeu, avec un temps de recharge similaire.

Côté jeux, on retiendra surtout que Meta et Microsoft travaillent désormais main dans la main puisque le service du Xbox Cloud Gaming arrivera dans le courant du mois de décembre sur le Quest 3. Une plateforme de plus à ajouter au service, que Xbox veut déployer absolument partout, même sur le marché des casques de réalité virtuelle. Rappelons également que tout le catalogue Meta Quest (plus de 500 jeux) est rétrocompatible afin de profiter de vos jeux et applications déjà achetées sur les précédentes itérations du casque.

Quand sortira le Meta Quest 3 ?

Meta nous avait prévenu que ce casque sortirait dès la fin de l’année, probablement à l’automne, et il compte bien tenir sa promesse initiale, sans doute pour espérer caler quelques casques ici et là sous les sapins de Noël. Le Meta Quest 3 sortira donc officiellement le 10 octobre prochain.

A quel prix est affiché le Meta Quest 3 ?

Les casques Meta Quest font partie des casques relativement accessibles pour le grand public, affichés à des prix qui rendent la réalité virtuelle plus abordable même si cela demande quand même un certain budget.

Ainsi, le Meta Quest 3 ne sera pas affiché à un prix beaucoup plus élevé que le Meta Quest 2 (du moins par rapport au prix de lancement de ce dernier), puisqu’il faudra compter 549 € pour sa version de base à 128 Go de stockage. Si vous souhaitez vous procurer la version 512 Go, il faudra être prêt à débourser une somme bien plus conséquente, car cette version du Meta Quest 3 est affichée à 699 €.

Où précommander le Meta Quest 3 ?

Puisque ce casque sort maintenant dans deux semaines, vous pouvez d’ores et déjà passer à la caisse pour le précommander et faire partie des premiers acheteurs de cette version nouvelle génération. Pour le moment, on retrouve ce casque Meta Quest 3 chez Amazon, aussi bien en version 128 Go que 512 Go.

Notez que pour l’achat du casque, vous recevrez l’accès au jeu Asgard’s Wrath 2 gratuitement (offre valable jusqu’au 27 janvier 2024), peu importe la version choisie. Si vous optez pour la version à 512 Go, vous obtiendrez également un abonnement d’une durée de 6 mois à Meta Quest+, donnant accès à un catalogue de jeux pour bien débuter.

Quel est le contenu de la boite du Meta Quest 3 ?

Lorsque vous achèterez votre casque, vous recevrez les produits suivants :

Le Casque Meta Quest 3 avec sangle classique

Deux manettes Touch Plus avec deux piles AA

Un câble de recharge

Un adaptateur secteur

Garantie d’un an

Quels sont les accessoires du Meta Quest 3 ?

Si vous souhaitez obtenir plus d’accessoires pour personnaliser votre expérience, Meta a évidemment pensé à tout. On retrouve par exemple deux sangles supplémentaires, à savoir les sangles « Elite » qui permettent un meilleur confort et plus d’ajustements pour toutes les morphologies. Comptez 79,99 € pour la première sangle de cette gamme, et 149,99 € pour celle avec batterie.

On retrouve également un étui de transport affiché à 79,99 € pour le Meta Quest 3, une station de charge à 149,99 € ou encore des protections faciales aux prix de 49,99 e et 59,99 €.