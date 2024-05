La moitié des utilisateurs actifs sont sur PS4

Sony a révélé que la génération PS5 avait atteint les 106 milliards de dollars de ventes, approchant ainsi les 107 milliards de dollars de ventes de la PS4. Toutefois, en examinant le résultat opérationnel des deux générations de consoles, on constate que la PlayStation 5 dépasse sa grande sœur, la PS4, avec 10 milliards de dollars contre 9 milliards de dollars.

C’est pourquoi Sony peut exprimer que la dernière console en date est la génération plus profitable à ce jour. La firme a également dévoilé d’autres chiffres pertinents. La PS5 et la PS4 comptent chacune 49 millions d’utilisateurs actifs par mois. On comprend ainsi l’intérêt des studios et éditeurs de continuer à sortir des jeux cross-gen, comme le prochain Call of Duty: Black Ops 6, qui devrait également sortir sur PS4 (selon une liste de précommande de GameStop).

L’engagement sur PlayStation 5 en termes d’heures de jeu est cependant plus élevé avec 2,4 milliards d’heures jouées contre 1,4 milliards sur PS4. En outre, les utilisateurs de la PS5 dépensent 176 % de plus pour du contenu additionnel (DLC, microtransactions…), 57 % de plus pour des services (PlayStation Plus) et 34 % de plus pour des périphériques (PS VR2? PlayStation Portal…) que ceux de la génération précédente au cours des quatre premières années de son cycle. En revanche, les joueurs PS5 dépensent 12% de moins pour des jeux complets que ceux de la génération précédente.

C’est d’ailleurs au niveaux des jeux, et surtout des exclusivités, que l’on attend le plus Sony, qui avait déclaré ne pas sortir de licence majeur avant mars 2025. Malgré une bonne santé financière, on espère que le State of Play de ce soir dévoilera quelques grosses cartouches pour la firme même si l’année a bien commencé avec des titres comme Stellar Blade, Helldivers 2 ou encore Final Fantasy 7 Rebirth.