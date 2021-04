Pac-Man 99

Pac-Man 99 est un Battle Royale free-to-play développé et édité par Bandai Namco et Nintendo. A la manière de Tetris 99 et de Super Mario Bros. 35, l'objectif est de survivre le plus longtemps possible face aux fantômes qui vous pourchassent tout en les dévorant afin de mettre sous pression et battre vos 98 autres adversaires. Faites preuve de stratégie en sachant quand il faut attaquer ou défendre et devenez le/la prochain(e) Pac-One.