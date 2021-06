Mass Effect : Le projet de film évoqué par Mac Walters de BioWare

Les projets d’adaptations ne manquent pas en ce moment, et on aurait presque oublié qu’un film Mass Effect avait été évoqué par Hollywood il y a de cela une décennie maintenant. Dans une interview accordée à Business Insider, Mac Walters, directeur créatif de Mass Effect Legendary Edition, est revenu sur ce projet avorté et comment il voit les choses concernant une potentielle adaptation de la saga.

Netflix tend l’oreille (et prépare le chèque)

Walters revient tout d’abord sur le fait que le format film est compliqué à gérer pour adapter une œuvre aussi massive que l’est Mass Effect :

« C’est un monde tellement vaste, et beaucoup de monde que je connais dans l’industrie du cinéma ou de la TV m’ont contacté pour savoir quand nous allons le faire, et en nous disant qu’on doit le faire […] Quelle histoire pourrions-nous raconter en 90 ou 120 minutes ? Allons-nous y rendre justice ? »

On comprend alors que l’idée trotte toujours dans un coin de la tête de Walters, mais selon lui, le format série conviendrait davantage à une licence comme Mass Effect :

« Si vous souhaitez raconter une histoire qui soit aussi étoffée que celle de Mass Effect, la TV est la manière de le faire. Cela s’intègre de manière naturelle avec le contenu épisodique. Lorsque nous construisons un jeu Mass Effect, nous avons une colonne vertébrale, ou une histoire globale que nous voulons raconter, mais chaque niveau ou mission est comme un épisode de série TV. »

Voilà qui devrait intéresser certains géants de la SVOD, qui seraient certainement prêts à dépenser beaucoup d’argent pour accueillir un tel projet, étant donné que Legendary Pictures n’a jamais concrétisé son projet de film. Rappelons également que Henry Cavill a récemment teasé un projet en lien avec Mass Effect, mais on ne sait toujours pas clairement ce que cela voulait dire.