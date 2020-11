Marvel’s Spider-Man : les sauvegardes PS4 seront finalement transférables dans le remaster

Retournement de situation chez Insomniac Games. Il y a quelques semaines, on apprenait que les sauvegardes de Marvel’s Spider-Man sur PS4 ne seraient pas compatibles avec le remaster prévu sur PS5. Le studio se justifiait alors par le fait que le remaster était vu comme un jeu bien différent, ce qui se traduisait déjà par le changement d’acteur pour Peter Parker. Mais finalement, il faut croire que les deux titres ne sont pas si séparés puisque le studio fait marche arrière.

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020