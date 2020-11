Marvel’s Spider-Man Remastered dévoile deux nouveaux costumes

Tandis que Spider-Man Miles Morales est sous le feu des projecteurs avec les premiers tests qui sont tombés, il ne faut pas oublier que Marvel’s Spider-Man Remastered sera lui aussi bientôt disponible sur PS5, et ce avec quelques nouveautés. Cela concerne par exemple de nouveaux costumes, dévoilés par Insomniac Games.

Une garde-robe enfin complète

Il y a peu, on pouvait découvrir que ce remaster aurait droit à trois costumes inédits pour Spidey, à commencer par celui tiré des films The Amazing Spider-Man. Aujourd’hui, on peut enfin avoir un premier visuel pour les deux autres. Le premier n’est autre que le « Arachnid Rider », tandis que le second se nomme « Armored Advanced ».

Pour rappel, Marvel’s Spider-Man Remastered sera exclusivement disponible pour les possesseurs de l’édition Ultimate de Spider-Man Miles Morales sur PS5, qui sortira le 19 novembre.