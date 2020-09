Marvel’s Spider-Man : Pas de transfert de sauvegarde entre la version PS4 et le remaster sur PS5

L’Ultimate Edition de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales inclura une version remasterisée de Marvel’s Spider-Man, qui promet de sublimer le jeu de 2018 de Insomniac Games. Cette version remasterisée promet d’être bien différente, puisque selon le studio, le transfert de sauvegarde sera impossible entre votre version du jeu sur PS4 et la version PS5.

On repart à zéro

Saves won’t transfer from the original game to the Remaster — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2020

Ainsi, votre sauvegarde ne fonctionnera pas sur le remaster. Cela s’explique par le fait que cette version sera un véritable remaster selon les dires du studios, avec de nouvelles animations et le choix entre un mode performance et fluidité (comme pour Spider-Man : Miles Morales), en plus de quelques costumes bonus, de nouveaux trophées et des options en plus pour le mode photo.

Le studio affirme aussi que ce remaster ne sortira probablement pas en version physique, et on ne sait pas encore s’il sera disponible à l’achat séparé sur le PS Store où s’il faudra se procurer l’Ultimate Edition de Spider-Man : Miles Morales pour en profiter.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sera disponible dès le 19 novembre sur PS4 et PS5. Les précommandes de la consoles sont ouvertes malgré des stocks qui partent vite, et Spider-Man : Miles Morales est lui aussi disponible en précommande.