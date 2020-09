Spider-Man Remastered : Des améliorations techniques et un nouveau modèle pour Peter Parker

Après avoir récemment montré de quoi était capable Miles Morales dans les nouvelles aventures de l’homme araignée, Insomniac Games revient sur le remaster de Spider-Man PS4 qui est toujours sous le feu des polémiques.

Des balades entoilées en 60 FPS

Spider-Man Remastered vient d’être dévoilé plus en détails à travers un trailer et un article du PlayStation Blog. On y retrouve le jeu de la version PS4 avec moultes améliorations techniques à commencer par les 60 images par seconde offertes par la PS5 et qui rendent le jeu diablement plus fluide.

Toutefois, le changement assez notable est le nouveau modèle de Peter Parker qui prend ici les traits de l’acteur Ben Jordan. Le studio explique ce changement dans un soucis de complémentarité avec la voix anglaise du héros, Yuri Lowenthal (un comédien de doublage assez connu et qui fait beaucoup de voix dans le jeu vidéo).

En plus de ces deux ajouts majeurs, Spider-Man Remastered embarque :

L’audio en 3D

Des temps de chargement quasi-inexistants

Un nouveau mode photo

De nouveaux effets météos

Un amélioration globale des environnements et des modèles de personnages

Du ray-tracing pour de meilleures ombres et réflexions.

Rappelons tout de même que ce remaster fait toujours polémique puisque les joueurs PS4 ne pourront pas profiter d’une amélioration gratuite sur PS5, sans oublier le transfert de sauvegardes. Pour profiter du jeu, il faudra obligatoirement acheter l’Ultimate Edition de Spider-Man Miles Morales ou la version dématérialisée. Pour finir, si vous achetez Spider-Man Miles Morales sur PS4, vous pourrez bénéficier d’une upgrade gratuite sur PS5.

Spider-Man Remastered et Spider-Man Miles Morales sortiront le 12 novembre prochain sur PS4 (uniquement Miles Morales) et PS5.