Marvel’s Spider-Man 2 : Le mode New Game + est repoussé à 2024, mais d’autres ajouts arrivent

S’il est reparti bredouille aux Game Awards, Marvel’s Spider-Man 2 reste l’un des plus gros succès de cette année et beaucoup de personnes attendent impatiemment de retrouver Miles et Peter avec l’ajout du mode New Game +. Celui-ci était promis pour la fin de cette année 2023, mais celle-ci se rapproche à vue d’oeil, tandis que le patch ne pointe pas le bout de son nez. Et pour cause, cette mise à jour est reportée à 2024, comme Insomniac Games l’a précisé sur les réseaux.