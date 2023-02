Firaxis annonce le développement de Civilization 7 mais dit au revoir à deux de ses figures historiques

Lorsque Take-Two a annoncé que Marvel’s Midnight Suns n’avait pas rempli ses objectifs, on n’était encore loin d’imaginer que ce résultat allait entraîner de gros chamboulements au sein du studio. Même s’il est impossible de dire si les faits sont liés, on apprend aujourd’hui que Jake Solomon, figure historique de Firaxis et directeur créatif de XCOM ainsi que du jeu tactique Marvel, quittait le studio après 23 ans de bons et loyaux services, tout comme l’homme à la tête du studio, Steve Martin. Et pendant ce temps, un nouveau Civilization est annoncé dans la foulée.

Deux départs qui chamboulent tout pour le studio

C’est un sacré changement qui est en train de s’opérer au sein de Firaxis, qui perd l’un de ses membres les plus éminents. Jake Solomon a annoncé son départ du studio aujourd’hui, en remerciant simplement ses désormais ex-collègues ainsi que 2K. L’éditeur a été contacté par VGC pour savoir si ce départ était lié aux mauvaises performances de Marvel’s Midnights Suns, mais 2K affirme être en bonne relation avec Solomon, les deux parties s’étant séparées « en bons termes ». Solomon déclare de son côté vouloir laisser la place à d’autres pour dépoussiérer le genre du tactical.

Et si Jake Solomon était en quelque sorte la tête de proue du navire Firaxis, c’est bien Steve Martin qui restait le maître à bord, même s’il est sans doute un peu moins connu. Lui aussi annonce son départ du studio après plus de 27 ans passés là-bas. Il est remplacé au pied levé par Heather Hazen, anciennement chief operating officer chez Firaxis.

Cela amène donc une nouvelle ère chez Firaxis, qui s’empresse de rebondir en annonçant son nouveau projet. Et vous l’aurez compris, ce n’est pas de XCOM 3 dont il s’agit, mais du prochain Civilization, sans doute nommé Civilization 7. On retrouvera bien Ed Beach, lead designer du sixième opus, à la tête de ce projet, mais difficile de voir cette annonce autrement que comme une distraction pour nous faire oublier ces deux départs importants.

Quoiqu’il en soit, fans de Civilization, réjouissez-vous, un nouvel épisode est en cours de développement, même s’il faudra maintenant se montrer patient.