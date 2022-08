Marvel’s Midnight Suns est encore une fois repoussé à une date inconnue

On pensait que cette fois-ci était la bonne, mais finalement, Marvel’s Midnight Suns n’arrivera pas en octobre prochain. Le RPG tactique de Firaxis Games vient à nouveau d’être repoussé ; une situation qui semble se répéter puisqu’il avait déjà été reporté l’année dernière. Les Midnight Sons vont se faire désirer un peu plus longtemps.

Une sortie en décalé pour l’ancienne génération

Important update from the Midnight Suns team pic.twitter.com/79yVfzpDED — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) August 8, 2022

Jusqu’à présent, Marvel’s Midnight Suns devait arriver le 7 octobre prochain. Mais son éditeur, Take-Two Interactive, vient de publier un nouveau document financier qui fait le point sur les prochaines sorties, et le titre n’est plus listé à cette date. Un report quelque peu étonnant puisqu’il avait déjà écopé d’un retard avant de fixer une date précise tout en publiant régulièrement des vidéos de présentation.

Aucune nouvelle date n’a été indiquée mais le titre est toujours prévu pour cette année fiscale, c’est-à-dire avant le 31 mars 2023. Enfin, tout du moins pour les versions nouvelle génération, c’est-à-dire, PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puisque les versions ancienne génération ne figurent plus dans les prévisions de cette même année fiscale. Les moutures PS4, Xbox One et Switch sont désormais logées à une date « TBA » sans aucune assurance de sortir à la même période. Reste plus qu’à espérer qu’elles ne soient pas annulées, comme ce fût le cas sur Gotham Knights.

Captain Marvel fait les présentations

Pourtant, il y a peu, les développeurs ont publié un nouveau volet de leur showcase habituel, leur présentation dédiée à un personnage. Cette fois-ci, c’est Captain Marvel qui assure le spectacle dans cette vidéo de cinq minutes. On peut la voir utiliser ses différentes techniques, sa capacité Supernova qui blesse les adversaires aux alentours et d’autres mécaniques.

Marvel’s Midnight Suns est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch mais ne devrait plus arriver en simultanée sur l’ensemble de ces plateformes. Pour en savoir plus sur le titre, on vous invite à consulter notre résumé en vidéo qui vous résume toutes les informations dessus.