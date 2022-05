Gotham Knights : Nightwing et Red Hood se dévoilent, mais pas de versions PS4 et Xbox One au programme

On avait finalement plus vu d’extraits de gameplay de Gotham Knights depuis son officialisation, mais alors que le jeu sort maintenant dans 5 petits mois, Warner Bros s’est enfin décidé à nous en montrer un peu plus. L’éditeur nous avait donné rendez-vous pour aujourd’hui à 15 heures, et on a pu découvrir plus de 13 minutes de gameplay sur ce nouveau titre, dans une vidéo qui mettait particulièrement en avant Nightwing et Red Hood.

Les versions PS4 et Xbox One annulées

Le tout commence avec Nightwing, qui nous montre comment il se déplacera à travers Gotham via un deltaplane motorisé. L’acrobate déchaîne ensuite sa maîtrise du combat contre quelques malfrats, avant qu’il ne soit rejoint par Red Hood, capable d’utiliser des arts mystiques pour se déplacer à travers les airs quand il n’est pas sur la Bat-Moto commune à tous les personnages.

On peut alors voir que le système de combat a des similarités avec celui de la série des Arkham, bien qu’ici, chaque personnage aura droit à un gameplay différent, ce qui est surtout visible avec Red Hood et ses armes à feu. On peut voir que des combos seront possibles en coop, ou du moins des finish-moves.

Des courses-poursuites seront aussi de la partie, ainsi que des phases d’infiltration, et la Bat-Family pourra se reposer à l’intérieur du Beffroi, qui sera la base du groupe. C’est là que l’on pourra notamment gérer l’équipement de nos héros (ce qui changera leur apparence), que l’on pourra crafter.

Gotham Knights sortira le 25 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Car oui, cette vidéo nous montre que finalement, le jeu fera l’impasse sur les versions old-gen, et les versions PS4 et Xbox One ne sont désormais plus à l’ordre du jour.