Marvel’s Avengers dévoile un nouveau trailer et du gameplay en coop

Comme annoncé un peu plus tôt dans le mois, Square Enix nous a enfin donné des nouvelles de Marvel’s Avengers, plutôt discret depuis son report. La War Table nous a donc permis d’avoir tout un tas d’informations sur le titre, ainsi que des nouvelles vidéos.

Thor sort les muscles

On a tout d’abord eu droit à un trailer qui nous présente un peu plus l’histoire du jeu, centrée sur les Inhumains et la menace incarnée par le super-vilain MODOK et AIM. Un long extrait de gameplay a été diffusé dans lequel Thor montrait ses pouvoirs et défonçait du robot par dizaines dans le but de sauver la ville, alors que les Avengers se réunissent pour la première fois après le A-Day.

Tous les personnages ont aussi montré certaines de leurs capacités, ainsi que des éléments de personnalisation comme des équipements qui modifieront votre façon de jouer.

La partie coop s’est également montrée avec une longue séquence de gameplay. L’héliporteur servira de base, qu’il faudra reconstruire pour rassembler la résistance et obtenir l’accès à des nouveaux magasins et de nouvelles missions. Notez que même si le jeu met en avant la coop mais il sera possible d’effectuer les missions War Zone en solo, avec une équipe d’IA.

Marvel’s Avengers sera disponible dès le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Vous pouvez visionner l’intégralité de la War Table ci-dessous pour voir les extraits de gameplay.