Marvel’s Avengers montrera du gameplay le 24 juin prochain

Même si Square Enix n’a pas prévu de conférence numérique pour cet été, l’éditeur compte bien mettre à l’honneur ses futurs titres dans les semaines à venir. C’est notamment le cas de Marvel’s Avengers, qui n’a pas montré d’images depuis un bon bout de temps, mais qui nous promet de réapparaître dès le 24 juin prochain.

Le rassemblement est proche

Dans une vidéo de la part des développeurs, qui font face aux conditions de travail particulières liées à la pandémie, on apprend donc que le jeu aura droit à plusieurs vidéos le 24 juin.

On y découvrira ainsi beaucoup d’images inédites, à commencer par les missions de l’histoire principale, mais aussi du gameplay en coopération, qui sera l’un des axes majeurs du jeu. On peut d’ailleurs déceler quelques secondes de en avant-première ici, notamment pour Hulk et Kamala.

Marvel’s Avengers est toujours prévu pour le 4 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.