Marvel’s Avengers parle de ses versions PS5 et Xbox Series X

Avant son grand stream mercredi, Marvel’s Avengers fait déjà parler de lui et surtout de ses versions Next Gen. Comme beaucoup de jeux de la rentrée, il tente de ne pas faire fuir ses potentiels acheteurs en promettant une mise à niveau gratuite sur la console suivante.

Marvel’s Avengers sauve votre portefeuille

Marvel’s Avengers accompagnera donc à la fois la PlayStation 5 et la Xbox Series X lors de leur sortie en fin d’année. Et bonne nouvelle, si vous avez le jeu sur PS4 ou Xbox One, en dématérialisé comme en physique, la mise à niveau sera gratuite mais cela ne s’arrête pas là puisque Square Enix prévient que l’on pourra importer sa sauvegarde sur la nouvelle machine et même faire du cross-play dans une moindre mesure.

On parle même plutôt de cross-gen-play puisque les joueurs PS4 et PS5 seront de leur côté et pareil pour les joueurs Xbox One et Xbox Series X. Sur le PlayStation Blog, Gary Snethen, le responsable technique de Crystal Dynamics parle même spécifiquement de la version PlayStation 5 de son jeu.

Dingue, ça ne sera pas plus moche sur next-gen !

Bien entendu, le jeu sera plus beau que sur l’ancienne génération mais on nous donne des exemples. La résolution des textures (à ne pas confondre avec la résolution de l’image) est plus élevée sur PS5 ce qui permet un rendu beaucoup plus détaillé même éloigné. L’occlusion ambiante et le filtrage anisotropique seront aussi améliorés sur la nouvelle génération.

Pour aller encore plus loin de la technique obscure, on nous parle même de « stochastic screen-space reflections with contact-aware sharpening ». Ce qui en gros, si on comprend bien, signifie un calcul plus dynamique pour des lumières, ombres et reflets plus réalistes. Pour revenir à des choses plus claires, on terminera des effets de destructions et de dégâts plus poussés et le ray tracing présent sur les prochaines consoles.

Attention, ça sera mieux chez Sony et on dit pas ça parce qu’on est sur le site de Sony hein

Comme la communication se fait chez Sony, on a forcément droit à un paragraphe sur l’incroyable SSD de la PlayStation 5 qui réduit les temps de chargements à une ou deux secondes et permet aux niveaux de s’afficher en très bonne qualité même si l’on vole à toute vitesse avec Iron Man.

Mais Gary Snethen salue également le côté haptique de la manette DualSense, l’audio 3D et les autres fonctions spécifiques de la console qui sont utilisées par Marvel’s Avengers. Le jeu proposera d’ailleurs deux modes graphiques, un concentré sur le framerate et l’autre sur la résolution. Le mode dédié au meilleur framerate possible vise le 60 images par seconde avec une résolution 4k dynamique.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia puis plus tard dans l’année sur PlayStation 5 et Xbox Series X