Marvel’s Avengers : Spider-Man confirme son arrivée en 2021, nouvelle roadmap révélée

Crystal Dynamics semble le répéter à chaque apparition, mais oui, le personnage de Spider-Man arrivera bien en 2021 dans Marvel’s Spider-Man. C’est ce que la nouvelle roadmap du jeu nous confirme une nouvelle fois, en levant le voile sur tout ce qui attend la communauté dans les prochains mois.

La roadmap pour fin 2021

Sur cette roadmap, on s’attarde évidemment sur le fait que Spider-Man soit enfin présent de manière un peu plus claire, même si sa date de sortie est encore floue, étant donné qu’il est rangé dans un fourre-tout entre l’automne et l’hiver 2021. S’il soit bien sortir cette année, on imagine donc qu’il arrivera cette automne, à moins d’une sortie pour les fêtes de fin d’année.

Et histoire de couper court à toutes spéculations, le studio précise bien que le personnage ne sera pas présenté lors du PlayStation Showcase de demain. Cela étant dit, de plus en plus d’informations sur Spidey vont être distillées au cours des prochaines semaines.

Dans cette roadmap, on peut voir qu’il est toujours plus question de costumes du MCU, notamment en lien avec les sorties sur Disney +, comme pour la série Hawkeye. On notera aussi le retour des divers événements déjà parus précédemment dans le jeu, mais aussi un nouveau type d’ennemi et un raid contre Klaw qui devrait arriver prochainement.

Le système de ressources va être retravaillé pour être plus clair, et le loot va aussi changer, afin d’être plus satisfaisant. Enfin, le studio promet que de nouveaux systèmes seront implémentés pour nous permettre de gagner de la monnaie qui pourra être utilisée en échange de costumes, notamment ceux du Marketplace (que l’on doit normalement acheter avec de l’argent réel, ou de la monnaie obtenue via les cartes de héros).

Bref, Marvel’s Avengers fête son premier anniversaire, mais le studio a conscience qu’il reste encore beaucoup de boulot à faire. Une nouvelle roadmap pour 2022 sera partagée plus tard, lorsque les plans seront un peu plus clairs.