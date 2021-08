Marvel’s Avengers : Spider-Man est toujours prévu pour sortir avant la fin de l’année

Annoncé avant même la sortie du jeu, la présence de Spider-Man au casting de Marvel’s Avengers devait être le bonus réservé à toutes celles et ceux qui avaient opté pour un exemplaire du jeu sur une console de Sony. Presque un an plus tard, toujours aucun signe de vie de vie de la part de Peter Parker dans le jeu de Square Enix, mais Crystal Dynamics tient à rassurer la communauté PlayStation en déclarant que le personnage est toujours prévu pour 2021.

Spidey juste après T’Challa ?

En pleine promotion pour War of Wakanda, le DLC gratuit centré sur le personnage de Black Panther qui sortira demain, le game designer Scott Walkers a confirmé à Game Rant que l’Homme-Araignée devrait bel et bien arriver cette année :

« Dans le cadre de ce que l’on peut dire pour l’instant, nous avons toujours prévu et fait en sorte que Spider-Man arrive en 2021 pour les possesseurs de PlayStation. C’est toujours le plan, alors nous aurons d’autres annonces à faire cette année. »

Là encore, le studio ne souhaite pas trop en dire, mais on sait au moins que Spidey est toujours prévu pour 2021 dans le jeu. Quand exactement, c’est une autre question, et même si on espère en apprendre plus durant la War Table qui aura lieu ce soir à 19 heures (consacrée majoritairement à War of Wakanda), il semblerait que l’annonce ne soit pas forcément pour tout de suite.

War of Wakanda sera disponible en jeu dès le 17 août. Marvel’s Avengers est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia.