Marvel’s Avengers parle microtransactions et cosmétiques

Marvel’s Avengers est un jeu-service, la question de ses microtransactions est donc très importante. En effet, en promettant l’ajout gratuit des contenus supplémentaires, la politique économique de Square Enix semblait trop belle pour être vraie. Un long article sur le sujet a fait son apparition sur le site officiel pour tenter de rassurer les joueurs.

I Love You 3000 Dollars

Tout d’abord, l’équipe tient à réitérer que les héros, scénarios, missions et niveaux ajoutés après la sortie du jeu seront bien tous gratuits. Chaque microtransaction se limitera à des éléments cosmétiques. On a d’ailleurs la liste des types d’éléments cosmétiques. On retrouve donc sans surprise des skins, des emotes et des images pour ses plaques d’identifications, mais aussi des coups de grâce.

Ce qui est forcément plus énervant puisque d’accord, techniquement l’animation exacte quand on achève un ennemi ne change pas vraiment le gameplay, mais on préférerait tout de même que la classe de la fin d’un combo dépende plus de son talent en jeu que du fait d’être passé à la caisse.

Ces objets cosmétiques peuvent s’obtenir de plusieurs façons différentes dans Marvel’s Avengers. On peut ainsi obtenir certains plans de fabrication de skin ou de plaques d’identifications pour pouvoir les crafter. Ces plans se trouvent dans les coffres lors des missions ou sont donnés par les différentes factions selon votre niveau d’entente avec elles.

On a ensuite les vendeurs de cosmétiques qui peuplent l’Helicarrier qui vous sert de base. Ils proposeront tenues, emotes et plaques en échange d’Unités, la monnaie de base du jeu. Il faut noter que leur stock changera tous les jours (sauf pour les skins légendaires qui resteront eux une semaine).

Il y aura également une boutique plus classique de microtransactions, cette fois-ci située dans les menus. Ici, vous pourrez obtenir les 4 différents types de cosmétiques mais cette fois-ci contre des Crédits, la monnaie qui peut s’échanger contre de l’argent réel. Les stocks de cette boutique tourneront chaque semaine et on nous indique que 500 Crédits couteront 5 dollars (donc probablement 5 euros chez nous).

Un Marvel’s Avengers à la carte

Comme on le pressentait dans notre preview, Marvel’s Avengers proposera un système de Battle Pass, payants, pour chaque personnage. Dans ce jeu, il y a des Cartes défis de héros. En plus de son niveau qui grimpe avec de l’xp, chaque héros a également un niveau de défis qui monte quant à lui, en fonction des quêtes journalières et hebdomadaires. Chaque niveau permettra d’obtenir une récompense gratuite (entre cosmétiques, ressources pour le craft et Unités).

Mais contre 1 000 Crédits, il sera possible de débloquer la partie premium de la carte de défis de héros pour obtenir 40 récompenses de plus (à condition de bien monter ses niveaux). Bien entendu, si vous prenez la carte premium d’Iron Man par exemple, vous n’aurez pas les récompenses des autres personnages, il faudra 1 000 Crédits pour chacun des héros.

Mais notez que cet exemple d’Iron Man est trompeur puisque pour bien accueillir les joueurs, l’équipe a décidé que les cartes premium de Black Widow, Captain America, Hulk, Iron Man, Miss Marvel et Thor seront gratuites pour tout le monde, c’est pour les héros post-sortie qu’il faudra dépenser ses Crédits pour les Battle Pass.

Crystal Dynamics tient à prévenir qu’une carte de héros contiendra toujours au moins 1 000 Crédits pour que le joueur retrouve sa mise initiale. Donc farmer un nouveau personnage permettra d’obtenir le premium du suivant sans payer et ainsi de suite.

De même, on sait déjà que ces Cartes ne répondront pas à un système de saisons. On nous précise qu’aucune carte ne sera donc remplacée ou n’aura de limite de temps. Et si vous n’avez pas le temps de farmer les quêtes quotidiennes et hebdomadaires, il sera bien entendu possible de faire grimper son niveau contre des Crédits. On suppose qu’une partie de la troisième War Table programmée ce mardi 1er septembre expliquera tout cela en vidéo.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.