Marvel’s Avengers : une nouvelle War Table le 1er septembre

Marvel’s Avengers aura droit à une autre présentation War Table avant sa sortie. Cette diffusion du 1er septembre sera principalement tournée vers l’avenir avec comme thèmes le contenu post-campagne et les mises à jour qui suivront.

Marvel’s Avengers Endgame

Le mardi 1er septembre à 19h, heure française, Crystal Dynamics et Square Enix nous donnent rendez-vous sur leurs chaînes Twitch et Youtube. Cette War Table parlera dans un premier temps du système de progression et de comment battre une partie des ennemis du jeu qui sont d’ailleurs plus de 50. Le contenu haut-niveau sera également évoqué lors de ce stream mais ce n’est pas tout.

En effet, on nous présentera également l’Initiative Avengers qu’on nous vend comme l’endroit où l’on pourra améliorer nos héros une fois la campagne Avengers Rassemblement terminée. Square Enix prévoit également un point sur la première saison du jeu avec la présentation de nouveaux héros, super vilains, missions, régions et modes de jeux.

Si vous êtes curieux, il y aura également quelques vidéos pour expliquer le processus de création du jeu dans lesquels se cacheront quelques indices sur d’autres contenus et annonces à venir. Une nouvelle occasion de constater si le dataminage dit vrai.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia (avec 72 heures d’accès anticipé avec certaines éditions comme vous pouvez le voir dans notre foire aux questions dédiée au jeu), puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec la compatibilité mise à niveau gratuite et Smart Delivery.