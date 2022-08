Marvel’s Avengers : Bucky Barnes sera le prochain héros, mais c’est la fin des grandes extensions pour le jeu

Avec l’arrivée de She-Hulk sur Disney+ ainsi que les petites indiscrétions d’un présentateur, on pensait que la cousine de Bruce Banner serait la prochaine à rejoindre le casting de Marvel’s Avengers. Mais Crystal Dynamics met aujourd’hui fin aux rumeurs en révélant directement l’identité du prochain héros jouable, qui n’est autre que le Soldat de l’Hiver, autrement dit Bucky Barnes. Et le studio en profite pour faire le point sur l’avenir du jeu.

Le Soldat de l’Hiver prépare son arrivée

Si la version 2.6 du jeu aura pour but d’introduire un nouveau mode avec le retour de M.O.D.O.K. en septembre, on apprend que Bucky Barnes fera son entrée en jeu durant la version 2.7 du jeu, qui est datée pour cette fin d’année, sans plus de précisions.

Le magazine Forbes a eu l’occasion de s’entretenir avec Brian Waggoner, l’actuel lead designer du jeu, pour en savoir plus sur ce personnage, qui puise aussi bien ses influences chez Captain America que Black Widow.

Même s’il ne possède pas de bouclier, il a une manière de se battre qui rappelle celui de Steve Rogers, et son entraînement dans la Red Room lui a permis d’apprendre des mouvements que Natasha Romanoff connaît bien. Il ne sera cependant pas perçu comme un clone de ces deux personnages, contrairement à Jane Foster par rapport à Thor.

Le début de la fin pour le jeu ?

Waggoner précise ensuite qu’il y a bien des plans pour Marvel’s Avengers en 2023, avec la continuation de l’histoire et une place de plus en plus importantes pour les Krees.

Cependant, il indique que les extensions façon War of Wakanda, qui avait introduit Black Panther, c’est terminé. Marvel’s Avengers n’aura plus droit à des mises à jour aussi importantes avec une nouvelle région entière et des grosses missions solo. La priorité pour le studio, c’est maintenant de créer du contenu qui puisse être rejouable, plutôt qu’une nouvelle campagne solo. On peut se dire que cela aidera aussi le studio à se focaliser sur l’arrivée de nouveaux personnages, et diminuer le temps entre l’arrivée de chacun d’eux.

Avec cette nouvelle, on pourrait croire que le jeu continue d’être en déclin, mais ce n’est pas le cas. Selon Waggoner, c’est même l’inverse, et cela, il le doit au Xbox Game Pass et au PlayStation Plus. Il indique que l’arrivée du jeu sur ces deux services a fait bondir le compteur de joueurs et de joueuses, et étant donné que les skins payants du MCU sont très populaires, le studio doit s’y retrouver financièrement, ou du moins assez pour assurer un minimum de suivi.

De quoi lui permettre d’enfin sortir le fameux mode Cloning Lab, promis depuis longtemps, qui devrait aussi arriver en 2.7 et qui devrait expliquer la présence de Bucky dans le jeu. Marvel’s Avengers n’est donc pas mort, du moins pas tout à fait.