Marvel’s Avengers : Une jolie bourde révèle que She-Hulk sera la prochaine héroïne du jeu

Marvel’s Avengers vient tout juste d’accueillir Jane Foster, aka Mighty Thor, au sein de son casting, mais on se demande maintenant qui sera le prochain personnage à rejoindre l’équipe. Si on se dit que Crystal Dynamics devrait logiquement continuer dans la lignée des personnages « clones », She-Hulk serait la candidate idéale, et justement, une fuite assez étonnante vient nous révéler que ce sera sans doute le cas.

Un présentateur qui aura maintenant bien besoin d’une avocate

Whoops! This happened on the official Xbox Twitch channel today. pic.twitter.com/yDPqb0kKW0 — Miller (@mmmmmmmmiller) July 5, 2022

Durant un stream sur la chaine Twitch officielle Xbox, le présentateur répondant au nom de Techniq a fait une jolie bourde. Alors qu’il parlait avec Brian Waggoner, le nouveau lead designer de Marvel’s Avengers, il a révélé qu’il connaissait une personne ayant auditionné et obtenu le rôle de She-Hulk pour le jeu :

« Je ne sais pas si je peux dire ça… Je vais juste dire ça. Je n’aime pas la tête que fait Brian, peut-être que je ne devrais pas le dire… Ma prof d’acting est en fait la voix de She-Hulk. Et je ne dirai pas son nom parce que je ne sais pas encore si c’était de notoriété publique. Je pense que ça l’est ? C’était annoncé ? »

Eh bien non. Rien de tout cela n’était public, et on a pu voir Waggoner devenir plutôt livide lors de cette annonce, avant d’ajouter une phrase pour limiter la casse :

« Nous travaillons sur notre prochain héros, nous n’avons pas encore dit qui ce sera. Il y aura un moment pour cela, nous nous concentrons en ce moment sur la célébration du travail que l’équipe a fait sur Jane. Quand il sera temps de parler de qui est le prochain, nous parlerons de qui est le prochain. »

Voilà une bien belle erreur. Il se pourrait bien entendu que les plans changent, et que d’autres personnages arrivent avant She-Hulk, mais à en juger par la réaction du lead designer, difficile de ne pas croire à une sortie prochaine du personnage.

Des personnages qui sortent en fonction du MCU ?

Crystal Dynamics avait indiqué lors de la sortie de Marvel’s Avengers que l’ajout de nouveaux héros ne suivrait pas forcément le calendrier des films du MCU, mais si She-Hulk est bien le prochain personnage, difficile de nier une corrélation entre la sortie de séries ou de films et celle des personnages du jeu.

Déjà avec Spider-Man avant la sortie de No Way Home, puis Jane Foster juste avant le film Thor: Love & Thunder, et maintenant She-Hulk, qui va être au cœur d’une nouvelle série sur Disney+ en août prochain.

Et allez, on mise même une petite pièce sur Captain Marvel pour la sortie de The Marvels en début d’année prochaine.