Marvel’s Avengers : Mighty Thor (Jane Foster) arrive aujourd’hui en jeu et nous montre ses pouvoirs en vidéo

Afin de bien coller avec l’actualité du MCU et la sortie du film Thor: Love & Thunder, Marvel’s Avengers compte faire la part belle à Mighty Thor (aka Jane Foster) dans les prochaines semaines, avec l’arrivée de l’héroïne dans la version 2.5 du jeu, qui devrait arriver dans le courant de la journée. Histoire de nous donner envie de nous replonger dans le jeu, Crystal Dynamics a publié une nouvelle vidéo War Table centrée sur les pouvoirs de ce nouveau personnage, qui sera disponible gratuitement.

Jane Foster sort les muscles

On ne va pas se mentir, à première vue, Jane semble posséder un moveset extrêmement similaire à celui d’Odinson, même si ses pouvoirs héroïques diffèrent quelque peu.

Elle pourra visiblement un peu plus miser sur la rapidité avec des lancers de Mjolnir plus rapides, voire des lancers à tête chercheuse, et elle pourra aussi invoquer l’arme Undrjarn et s’en servir comme marteau de rechange pendant que Mjolnir fera sa petite vie sur le terrain, à la recherche de têtes à assommer.

Le personnage arrivera bien entendu avec ses propres quêtes et sa carte de héros avec plein de costumes à débloquer, en plus de ceux qui seront disponibles à l’achat dans la boutique.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.