PlayStation va diffuser un State of Play ce jeudi soir 30 mai à 23h59 avec 14 jeux PS5 présentés

Amazon Games et Maverick Games (fondé par des vétérans de Forza Horizon) vont produire un nouveau jeu de course narratif en monde ouvert

L’AG French Direct 2024, c’est aujourd’hui à 18 heures, tout savoir sur l’événement et où le regarder

Days of Play : Profitez dès maintenant d’un prix cassé sur la PS5 Slim

Les Days of Play sont de retour avec des dizaines de promotions sur les jeux et les produits PlayStation (console PS5, PS VR2…)

Days of Play : Le casque PS VR2 bénéficie enfin d’une grosse promotion et passe sous les 500 €

MultiVersus : Le jeu de Warner Bros effectue son grand retour aujourd’hui et est disponible gratuitement

Le jeu Bleach: Brave Souls sortira aussi sur Xbox One et Nintendo Switch durant l’été

