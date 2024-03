NetEase annonce Marvel Rivals, un shooter PvP à la sauce Overwatch avec tous les plus grands super-héros

Marvel et NetEase Games commencent à être de véritables partenaires puisque les deux ont récemment donné vie à Marvel: Super War, un MOBA mobile comme il en existe tant d’autres, si ce n’est qu’il s’appuie naturellement sur un casting de personnages que tout le monde connait. Fort de ce premier mariage heureux, les deux groupes ont visiblement eu envie d’expérimenter d’autres choses et c’est ainsi qu’est né un projet un peu plus ambition avec Marvel Rivals, qui s’inspire très largement d’Overwatch, et ce même s’il est développés par des vétérans issus de Call of Duty ou Battlefield.