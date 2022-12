Mario Kart 8 Deluxe se met à jour avec la possibilité de personnaliser les objets qui apparaissent dans les courses

C’est aujourd’hui que Mario Kart 8 Deluxe a droit à sa troisième vague de nouveaux circuits. Huit tracés supplémentaires sont désormais accessibles pour tous les possesseurs du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, qui est d’ailleurs compris dans l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas payer, il y a tout de même une raison de relancer le jeu aujourd’hui, puisqu’une mise à jour gratuite apporte une nouveauté qui vaut le détour.

Mario à la Carte

L'option « Mode personnalisé » a fait son arrivée dans Mario Kart 8 Deluxe via une mise à jour gratuite. Grâce à elle, vous allez pouvoir choisir quels objets apparaîtront dans les courses VS et dans certains modes en ligne ! pic.twitter.com/Jz2g5siHf5 — Nintendo France (@NintendoFrance) December 7, 2022

Dès aujourd’hui, il est possible de télécharger une mise à jour qui va grandement changer vos habitudes en jeu. Désormais, il sera possible de personnaliser ses courses en choisissant quels types d’objets vont apparaitre sur le circuit.

Vous ne voulez que des carapaces bleues car vous aimez souffrir ? Pas de problème, il est possible que les seuls objets que l’on obtienne dans la course soit des carapaces bleues. Vous pouvez personnaliser votre course à l’envie, en ne mettant que certains types d’objets et en éliminant les autres, de quoi garantir des courses complétement folles et amusantes.

Cela est possible dans les courses VS en local (en équipe ou non), mais aussi dans certains modes en ligne. Un bel ajout gratuit, qui ne nécessite pas de payer l’un des DLC pour en profiter.