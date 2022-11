Mario Kart 8 Deluxe sortira sa troisième vague de circuits le 7 décembre

Mario Kart 8 Deluxe a beau continuer à se vendre par palettes entière plus de cinq ans après sa sortie, Nintendo sait que c’est le bon moment pour sortir des circuits supplémentaires afin que le jeu soit l’un des cartons de Noël. Alors que l’on apprenait plus tôt dans la journée que le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d’abonnement au Switch Online était en réduction, Nintendo lâche enfin la date de la troisième vague de circuits pour le jeu. Un timing qui n’est sans doute pas innocent.

8 nouveaux circuits à découvrir en décembre

La vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe arrive le 7/12 ! Préparez-vous à déraper le long du Bois Vermeil, du Lac Boo et de six autres circuits supplémentaires ! Achetez le Pass circuits additionnels : https://t.co/H55QcwvsLk pic.twitter.com/sAma1y33p6 — Nintendo France (@NintendoFrance) November 21, 2022

On avait déjà pu découvrir deux pistes sur les huit promises pour cette troisième vague, mais on connaît enfin la liste complète aujourd’hui. Nous sommes donc à la moitié de ce Pass additionnel, qui continuera à proposer des circuits jusqu’à la fin d’année 2023. Dans cette troisième salve de DLC, on retrouvera donc les circuits suivants :

Bois Vermeil

Route Arc-en-Ciel (celle de Mario Kart 7)

Lac Boo

Balade berlinoise

Mont Eboulis

Jardin Peach

Détour à Londres

Mont festif

La troisième vague de circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe sera disponible dès le 7 décembre prochain, juste à temps pour la découvrir en famille et entre amis pour les fêtes.