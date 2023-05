Margaret’s Little Shop of Wonders : Préparez-vous à avoir la main verte dans ce point’n click narratif réconfortant

Abiding Bridge dispose d’une sacrée line-up pour les prochains mois à venir, et la maison d’édition était naturellement présente durant notre nouvelle édition de l’AG French Direct pour en dire plus sur quelques-unes de ses productions les plus avancées. On retrouvait par exemple le mignon Margaret’s Little Shop of Wonders, un jeu de gestion / point’n click narratif qui vous demandera de gérer votre propre jardinerie, le tout avec quelques pouvoirs magiques pour vous aider à prendre soin de vos plantes favorites.