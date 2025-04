Marathon : Tout ce qu’il faut savoir sur le nouvel extraction-shooter de Bungie (date de sortie, modèle économique…)

Gameplay, univers… Marathon fait le plein d’infos

Marathon sera donc bel et bien un extraction-shooter en vue FPS où des équipes de trois personnes (jusqu’à 18 personnes sur une map) plongeront au sein de la colonie perdue de Tau Ceti IV pour y trouver plein de trésors, surtout des armes. Il faudra donc être le premier à mettre la main sur des récompenses, et tout faire pour s’échapper en vie.

On incarnera ici des Coureurs, décrits comme des mercenaires cybernétiques qui peuvent transférer leur conscience d’un corps à un autre après chaque mort. Chaque Coureur est malgré tout unique, disposant de ses propres compétences, même si Marathon vous laissera apporter votre petite touche personnelle avec des implants qui vont venir améliorer votre personnage selon votre style de jeu préféré.

Il sera aussi possible de récupérer des Noyaux de prestige qui vont conférer des capacités supplémentaires à votre Coureur, comme le fait de transformer un double saut en un triple. Il a aussi été confirmé que le jeu possèdera trois cartes au lancement, avec une quatrième qui arrivera assez vite dans les semaines qui suivront.

En tant qu’extraction-shooter multijoueur, il est naturellement plus difficile pour Bungie de construire une histoire comme celle de Destiny 2. Le studio nous assure tout de même que des événements auront lieu pour enrichir l’univers, avec des récits que la communauté va elle-même bâtir au fil des saisons, celles-ci se concentrant sur différentes parties de ce monde.

On en découvre un peu plus sur ce lore via une longue cinématique réalisée par Alberto Mielgo, qui a réalisé quelques épisodes de la série Love, Death & Robots et qui nous aide à mieux nous imprégner de ce que proposera le jeu.

Marathon sera-t-il payant ou free-to-play ?

L’une des grandes questions autour de ce nouvel épisode résidait autour de son modèle économique. Puisque Sony s’est planté avec Concord et que le milieu des extraction-shooters peut se montrer très compétitif (au même titre que les hero-shooters et les shooters tout court), on attendait de voir si le constructeur allait s’orienter vers un free-to-play.

Mais ça ne sera pas le cas. Marathon sera bien un jeu dit « premium », autrement dit payant. Cependant, Bungie a d’ores et déjà confirmé qu’il ne sera pas vendu à 80 € comme les autres jeux PlayStation Studios. Si le studio promet de nous en dire plus cet été, on peut cependant parier sur un prix équivalent à celui de Helldivers II, soit 40 €, mais cela reste encore à confirmer. Selon GameSpot, le titre devrait bien avoir droit à un système de Battle Pass.

Quand sortira Marathon ?

Enfin, il faudra surtout retenir que le jeu sort dans quelques mois seulement. Bungie a en effet annoncé que Marathon sera disponible dès le 23 septembre 2025, et qu’il sera bien lancé sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series, malgré le fait que Bungie appartienne désormais à PlayStation. On y retrouvera même du cross-play et du cross-save pour faciliter les choses et faire en sorte que la communauté du jeu ne fasse qu’une.

Et si vous souhaitez découvrir ce Marathon en avant-première, vous pouvez vous inscrire pour une bêta fermée qui débutera le 23 avril. Pour avoir une chance d’y participer, rendez-vous sur le serveur Discord officiel du jeu.