Qu’ils prennent place sur Terre, dans l’espace, le passé, le futur ou une région et époque inconnues, les meilleurs jeux vidéo d’aventure narratifs « de tous les temps » ont le privilège d’avoir été chapeautés avec des budgets et par des équipes de développement de tailles très différentes. Une nouvelle preuve qu’il ne suffit pas de posséder un gros chéquier et/ou rassembler plusieurs centaines de personnes sur un même projet pour réussir obligatoirement à concevoir une œuvre à succès. Dans cet article, vous trouverez une sélection subjective et non exhaustive de ceux méritant d’être (re)lancés en 2025.

Notre top 3

Outer Wilds

Développeur/éditeur : Mobius Digital/Annapurna Interactive

Acclamé par la critique et le public à sa sortie en 2019, Outer Wilds n’a pas pris une ride au point d’être toujours considéré comme une pépite, voire un chef-d’œuvre, dans le milieu des jeux d’aventure narratifs. Dans la peau d’un protagoniste appartenant à une étrange espèce extraterrestre, notre mission consiste à explorer le système solaire qui nous entoure afin d’en percer tous les secrets. Une tâche pas si simple à accomplir étant donné que celui-ci semble piégé dans une boucle temporelle infinie, et nous avec en conséquence. A nous de comprendre pourquoi et comment y mettre un terme.

Outre faire preuve de patience et de réflexion, Mobius Digital nous incite à user de différents objets et gadgets, ainsi que comprendre certaines mécaniques un peu plus complexes pour parvenir à nos fins (simulation des orbites des planètes, effets de l’attraction terrestre et la pesanteur sur notre vaisseau et personnage…). Notez aussi que, si vous souhaitez prolonger la durée de vie du titre, un DLC intitulé « Echoes of the Eye » est disponible depuis 2021. Attention cependant, bien qu’il nous propose d’enquêter sur un mystère inédit s’intégrant parfaitement à l’univers de base, il nous plonge dans une ambiance moins chill et davantage « horrifique » pouvant potentiellement ne pas plaire à tout le monde.

Life is Strange

Développeur/éditeur : DON’T NOD/Square Enix

Tout comme la production précédente, Life is Strange est un pilier du genre des jeux d’aventure narratifs. Toutefois, si nous ne devions mettre en avant qu’un seul épisode de la saga lancée en 2015 par DON’T NOD, ce serait sans aucun doute le premier. Se déroulant dans la ville fictive américaine d’Arcadia Bay, nous y suivons l’histoire de Maxine Caulfield. Etudiant l’art de la photographie au sein de l’Académie Blackwell, son quotidien est bouleversé lorsqu’elle sauve la vie de Chloé Price, son amie d’enfance, en remontant le temps sur une courte période.

Que se passera-t-il ensuite ? A vous de le (re)découvrir, sachant que les décisions prises pendant la partie sont susceptibles de modifier plusieurs pans du scénario. Assez sombre dans l’ensemble, celui-ci bénéficie d’un travail d’écriture poussé, d’une magnifique bande-son et n’hésite pas à nous confronter à des séquences et thématiques capables de heurter plus ou moins violemment notre sensibilité en fonction des circonstances.

Pour information, cet opus a eu droit à un DLC préquel en 2017, Before the Storm, et une suite en 2024, Life is Strange: Double Exposure. Chapeautés par le studio coloradien Deck Nine, ils ne sont malheureusement pas d’un niveau de qualité similaire à l’œuvre originale. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la franchise, nous vous conseillons plutôt de vous orienter vers Life is Strange 2, racontant le périple fraternel des frères Sean et Daniel Diaz, et/ou Life is Strange: True Colors, qui s’attarde sur le récit de la jeune et émotive Alex Chen.

13 Sentinels: Aegis Rim

Développeur/éditeur : Vanillaware/SEGA

A défaut d’être connu d’un large public, 13 Sentinels: Aegis Rim est un des meilleurs jeux d’aventure narratifs commercialisés ces dernières années. Conçu par le studio japonais Vanillaware à qui l’on doit également les séries Murasama, Odin Sphere, Dragon’s Crown et, plus récemment, Unicorn Overlord, il nous narre l’épopée de treize personnages devant combattre une invasion extraterrestre à bord de Sentinelles, des sortes de méchas comme on peut en voir dans les mangas. Autant dire que, sur le papier, il parait nous diriger tout droit vers une « banale » intrigue inspirée des films de série B.

Pourtant, ce titre est beaucoup plus que ça. En réussissant à se réinventer constamment, l’histoire nous surprend plusieurs fois et ce que nous pensons savoir sur chaque protagoniste est très souvent remis en question. Mieux encore, les développeurs ont eu l’excellente idée de nous laisser une grande liberté dans la progression. Concrètement, nous pouvons switcher de héros ou héroïne comme bon nous semble, à quelques exceptions près, et chaque décision prise en cours de partie a un impact sur les scènes qui suivent. Quoi de mieux pour nous inciter naturellement à rejouer pendant des dizaines et des dizaines d’heures dans le seul but de toutes les débloquer ?

Nos autres valeurs sûres

Detroit Become Human

Développeur/éditeurs : Quantic Dream/Sony Interactive Entertainment et Quantic Dream

Œuvre la plus aboutie de Quantic Dream à ce jour, Detroit Become Human nous immerge dans une version futuriste de la ville américaine de Detroit, en 2038. Alors que les androïdes sont devenus indispensables dans le fonctionnement de quasiment tous les rouages de la société, cette technologie a évolué jusqu’à atteindre un hypothétique point de non-retour, celui où la frontière entre l’Homme et la machine disparait. Sans surprise, c’est à nous de décider quelles conséquences cela va avoir, en prenant le contrôle, tour à tour, de trois modèles spécifiques : Connor, Markus et Kara, respectivement incarnés par Bryan Dechart (True Blood), Jesse Williams (Grey’s Anatomy) et Valorie Curry (Twilight, The Boys). Ayant chacun leurs propres défis à relever, les choix que nous faisons sous leurs traits ont un impact sur le déroulement du scénario, à court et à long terme.

Firewatch

Développeur/éditeurs : Campo Santo/Panic et Campo Santo

Porté notamment par tout le travail d’écriture effectué autour des échanges entre les personnages doublés par Cissy Jones (The Walking Dead de Telltale, Life is Strange…) et Rich Sommer (Mad Men), Firewatch nous met dans la peau d’Henry, un homme ayant tourné le dos à son ancienne vie afin de devenir garde forestier dans le Wyoming (Etats-Unis). Chargé de surveiller les départs de feu estivaux susceptibles de se manifester dans la région, son nouveau quotidien est troublé lorsqu’un étrange événement le contraint à quitter sa tour de surveillance. Tout en nous laissant bercer par les musiques émouvantes composées par Chris Remo (Gone Home), arpenter les environnements sauvages et dépaysants en sa compagnie nous amène à nous poser certaines questions et prendre des décisions qui ont un impact sur sa relation avec Delilah, sa patronne et unique contact avec le monde extérieur via une radio portable.

The Forgotten City

Développeur/éditeur : Modern Storyteller/Dear Villagers

Pensé initialement comme un mod de Skyrim avant de devenir une production à part entière développée par une petite équipe constituée de seulement trois personnes, The Forgotten City nous invite à suivre un personnage personnalisable sur quelques aspects spécifiques, à l’image de sa classe (archéologue, soldat, etc…). Acceptant d’explorer des ruines situées près du Tibre, en Italie, pour le compte d’une mystérieuse femme, il finit par voyager dans le temps, jusqu’à atterrir dans une cité inconnue de la Rome antique. Peuplée d’une poignée d’habitants et piégée dans une boucle temporelle, à nous d’enquêter sur place dans le but de rentrer chez nous, à notre époque. En plus d’être extrêmement bien écrit et de nous confronter à de véritables dilemmes moraux, le titre nous donne l’opportunité d’accéder à plusieurs dénouements différents.

The Case + The Rise of the Golden Idol

Développeur/éditeur : Color Gray Games/Playstack

Inaugurée en 2022, la licence indépendante lettone des Golden Idol a su se faire une place sur le marché des jeux d’aventure narratifs avec The Case puis The Rise of the Golden Idol. Outre sa direction artistique originale qui l’aide à se démarquer de la concurrence, c’est surtout sa capacité à nous plonger dans des intrigues ô combien captivantes qui a permis à la saga de trouver son public. Dans le premier opus, nous sommes un détective du 18ème siècle chargé d’élucider le mystère planant autour d’une douzaine de meurtres, tous liés entre eux alors qu’ils s’étalent sur une période de 50 ans. Quant au deuxième, il se déroule dans les années 70 et nous confie la tâche délicate d’enquêter sur une vingtaine d’affaires étranges qui, à nouveau, semblent connectées entre elles.

Gone Home

Développeurs/éditeurs : The Fullbright Company et Midnight City/The Fullbright Company, Majesco Entertainment et Annapurna Interactive

Malgré son ancienneté, Gone Home demeure une valeur sûre en matière d’aventure narrative, notamment grâce à son côté « pionnier » du genre « walking simulator ». Ne réclamant que quelques heures de notre temps pour en voir le bout, le récit débute le 7 juin 1995, à 1h15 précise, alors que la météo commence à se montrer capricieuse. Sous les traits de Sam Greenbriar, un personnage rentrant d’un voyage à l’étranger, notre objectif consiste à explorer les moindres recoins de notre maison d’Arbor Hill dans le but de découvrir où sont passés les autres membres de notre famille. Dépourvue d’affrontements, l’expérience de jeu nous demande essentiellement de faire preuve d’observation pour réussir à reconstituer toutes les pièces du scénario.

Gris

Développeur/éditeur : Nomada Studio/Devolver Digital

Porté surtout par sa sublime et envoutante direction artistique, Gris nous immerge dans une des plus belles épopées oniriques de ces dernières années. Délaissant le traditionnel concept du « game over » dans l’optique de favoriser au maximum le plaisir de regarder tout un univers prendre vie sous nos yeux, le titre de Nomada Studio (Neva) nous propose de suivre le périple torturé de Gris. Victime d’une douloureuse expérience dans son quotidien, cette jeune femme doit explorer divers tableaux et biomes dans l’espoir de recoller les morceaux et ainsi apprendre à voir son propre monde sous un autre jour.

Journey

Développeurs/éditeurs : thatgamecompany et Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment et Annapurna Interactive

Commercialisé en 2012, Journey reste une production narrative singulière méritant amplement d’apparaitre dans cet article. Disposant d’une durée de vie très courte, cette œuvre des créateurs de flOw, Flower et Sky: Children of the Light nous met dans la peau d’un mystérieux personnage portant une simple cape rouge en guise de vêtement. Se réveillant dans un étrange et vaste désert, son objectif est d’atteindre une immense montagne visible au loin. Une quête que nous ne pouvons espérer accomplir qu’en usant intelligemment d’un système de chants ayant divers effets sur l’environnement qui nous entoure.

Jusant

Développeur/éditeur : DON’T NOD

Démontrant qu’un gameplay axé sur l’escalade peut être amusant dans un jeu vidéo, Jusant nous embarque dans l’ascension méditative et contemplative d’une grande et énigmatique tour sous les traits d’un personnage dont nous ignorons l’identité. En plus de devoir analyser les différents chemins qui nous sont accessibles, le titre de DON’T NOD en profite pour renforcer nos liens avec la faune, la flore et un Ballast, une créature entièrement constituée d’eau, dans le but de rallier le sommet. Tout au long de notre périple, nous avons également l’opportunité de récupérer des journaux de bord et documents annexes afin d’en apprendre davantage sur le passé des lieux et la civilisation qui y vivait.

Return of the Obra Dinn

Développeur/éditeur : Lucas Pope/3909 LLC

Plébiscité par la critique et le public à sa sortie en 2018, Return of the Obra Dinn est la dernière pépite atypique imaginée par Lucas Pope, le développeur indépendant américain derrière Papers, Please. Jouable uniquement en vue subjective et misant sur une exploration minutieuse et la déduction logique pour en voir la fin, nous y incarnons un enquêteur du bureau londonien de la Compagnie des Indes Orientales. Se rendant à Falmouth (Royaume-Uni) fin 1807, sa mission est de trouver un moyen de monter à bord de l’Obra Dinn, un navire marchand déclaré perdu en mer en 1802 qui vient de mystérieusement refaire surface mais endommagé et visiblement abandonné par son équipage.

Road 96

Développeur/éditeurs : DigixArt/DigixArt et Plug In Digital

Fruit des talents rassemblés au sein de l’entreprise montpelliéraine DigixArt (Lost in Harmony, 11-11 Memories Retold, Tides of Tomorrow), Road 96 nous plonge dans un road trip procédural unique en son genre. Dans la peau d’adolescents, nous devons prendre les meilleures décisions possibles en vue de franchir la frontière nous permettant de fuir le régime dictatorial imposé par l’actuel « président » de la nation fictive de Petria, en 1996. Au cours de chaque partie, notre périple nous confronte à des séquences différentes mettant en scène plusieurs personnages dotés de leur propre personnalité et avec lesquels nous sommes libres de nous lier ou pas, le tout dans une ambiance musicale ô combien agréable pour nos oreilles.

Bien qu’il ne soit pas aussi marquant, sachez qu’un préquel intitulé Road 96: Mile 0 est disponible depuis 2023 sur PC et consoles. Centré sur l’histoire de deux protagonistes, Zoé et Kaito, il se déroule seulement quelques semaines avant les événements narrés dans l’expérience originale.

The Stanley Parable

Développeur/éditeur : Galactic Cafe

Développé initialement comme un mod de Half-Life 2 avant de devenir un jeu à part entière en 2013, et qui a eu droit à une version Ultra Deluxe en 2022, The Stanley Parable est une sorte d’OVNI au sein du genre célébré dans ce papier. Focalisé sur Stanley, un banal employé de bureau, le scénario nous propose de découvrir pourquoi nos collègues de travail ont mystérieusement disparu du jour au lendemain. Pour y arriver, nous avons le choix entre suivre une trame narrative précise ou créer la nôtre de A à Z.

The Wolf Among Us

Développeur/éditeur : Telltale Games

Si les productions de Telltale Games ne se sont pas toujours révélées convaincantes depuis la création de la firme américaine en 2004, certaines méritent d’être (re)lancées, à l’image de The Wolf Among Us. Inspiré de la série de comics Fables créée par Bill Willingham dans les années 2000, elle nous plonge dans un thriller se voulant brutal et mature ayant pour protagoniste Bigby Wolf, le grand méchant loup. En tant que sheriff de la ville de Fabletown, il doit enquêter sur des affaires complexes et les décisions que nous prenons à ses côtés ont des répercussions sur l’ensemble du récit, ainsi que l’univers sombre qui nous entoure.

Notez qu’une suite a été annoncée il y a plusieurs années maintenant. Malheureusement, à cause des nombreuses difficultés rencontrées par les développeurs entre-temps (liquidation judiciaire puis rachat de l’entreprise, reports du lancement, vagues de licenciements…), difficile d’affirmer qu’elle verra bien le jour comme prévu. A suivre.

The Walking Dead

Développeur/éditeur : Telltale Games et Skybound Games

En parlant de Telltale justement, impossible de ne pas vous recommander aussi leur saga de jeux The Walking Dead. Tirée des comics du même nom imaginés par l’auteur Robert Kirkman dans les années 2000, elle doit en grande partie son succès aux quatre saisons narrant le périple tragique et bouleversant de la jeune Clémentine au cœur d’une version alternative des Etats-Unis, alors que le pays est envahi par des hordes de zombies. Toutefois, sachez que le DLC 400 Days, faisant office de transition entre les saisons 1 et 2, et le spin-off dédié à Michonne, un des personnages phares de la franchise post-apocalyptique, ne sont pas inintéressants à (re)découvrir.

What Remains of Edith Finch

Développeur/éditeur : Giant Sparrow/Annapurna Interactive

Ne souffrant pas trop du poids des années, ni de la concurrence du secteur, malgré son ancienneté, What Remains of Edith Finch est un bijou de level design et en matière d’expérience narrative prouvant que l’excellence d’une production vidéoludique ne se résume pas et ne se résumera jamais à sa seule durée de vie. Dans la peau d’Edith Finch, nous sommes amenés à percer les secrets liés aux décès des membres de cette bien étrange famille vivant dans l’Etat américain de Washington. Une épopée troublante qui a le don de nous faire passer par un joli panel d’émotions diverses et variées.

Et n’oublions pas non plus…

Les compilations Ace Attorney

Développeur/éditeur : Capcom

Lancée en 2001 au Japon sur Game Boy Advance, la licence Ace Attorney est devenue une figure relativement importante des jeux d’aventure narratifs dans le monde. A ce jour, il est possible de (re)découvrir la majorité des opus commercialisés par le biais de trois compilations toutes traduites en français : Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy et Ace Attorney Investigations Collection. Dans la première, la trilogie originale nous fait incarner Phoenix Wright, un avocat de la défense chargé de résoudre différentes enquêtes. Dans la deuxième, c’est la seconde trilogie mettant davantage en scène Apollo Justice, un associé de Phoenix, qui est mise à l’honneur. Quant à la dernière, elle regroupe les spin-off dédiés à Benjamin Hunter, procureur et grand rival de PW.

Notez qu’une collection The Great Ace Attorney Chronicles nous permet de jouer à deux autres épisodes dérivés de la série dans la peau de Ryunosuke Naruhodo, célèbre ancêtre de Wright. Malheureusement, elle n’est accessible qu’en version anglaise.

American Arcadia

Développeur/éditeur : Out of the Blue/Raw Fury

S’inspirant avec brio du film nommé et primé The Truman Show diffusé au cinéma en 1998, American Arcadia est un titre solide et convaincant nous plongeant dans un monde dystopique immersif et empreint de faux-semblants. Plus précisément, il raconte le récit haletant de deux personnages, Trevor Hills et Angela Solano. Persuadé de vivre une vie banale dans une cité rétrofuturiste typée années 70, le premier n’a pas conscience d’être piégé dans une télé-réalité condamnant à mort les participants jugés impopulaires aux yeux du public. Combattant à son échelle cette horrible situation, la seconde travaille dans la société de production en charge de l’émission dans le but de le sauver et essayer de faire éclater la vérité aux yeux du monde entier.

Chicory: A Colorful Tale

Développeur/éditeur : Greg Lobanov/Finji

S’appuyant sur une direction artistique fort agréable à l’œil et une magnifique bande originale composée par Lena Raine (Celeste), Chicory: A Colorful Tale est une production nous faisant contrôler un petit chien acquérant le pouvoir de colorer l’univers qui l’entoure suite à la mystérieuse disparation de Chicorée, la légendaire Peintre du charmant monde de Piquenique. Se contentant de le manier selon ses envies dans un premier temps, il se rend rapidement compte que le Pinceau qu’il possède désormais est l’unique outil capable de réparer les dégâts causés par une étrange et dangereuse Corruption.

Cocoon

Développeur/éditeur : Geometric Interactive/Annapurna Interactive

Intégrant un level design d’une intelligence remarquable, Cocoon est un très bon jeu d’aventure narratif chapeauté par Geometric Interactive, un studio suédois fondé notamment par Jeppe Carlsen (Limbo, Inside). Au sein d’un univers onirique rempli de mystères, il nous invite à diriger une étrange créature extraterrestre capable de voyager entre plusieurs mondes grâce à des orbes de couleurs qu’elle peut porter, une à une, sur son dos. Sans surprise, plus nous progressons, plus les puzzles sont complexes à résoudre, sans jamais nous frustrer ou provoquer la surchauffe de notre cerveau pour autant.

Dredge

Développeur/éditeur : Black Salt Games/Team17

Si vous êtes un amateur de pêche, Dredge et ses DLC devraient être en mesure de vous occuper pendant un moment. Aux commandes de notre chalutier, la production de Black Salt Games et Team17 nous propose de parcourir un archipel d’îles isolées dans l’optique d’effectuer des prises diverses et variées. Outre mettre la main sur plus d’une centaine de créatures marines différentes, nous avons aussi l’opportunité de récupérer une flopée d’artefacts. Toutefois, il faut tout de même savoir se montrer prudent car, une fois la nuit ou la brume tombée, les eaux à notre portée risquent de laisser place à des menaces qui n’hésiteront pas à user de tous les moyens à leur disposition pour nous faire sombrer.

Ghost Trick: Phantom Detective

Développeur/éditeur : Capcom

Sorti initialement au début des années 2010 avant de s’offrir une version remasterisée en 2023, Ghost Trick: Phantom Detective nous embarque dans une enquête pour le moins originale et décalée créée notamment par Shu Takumi, le papa de la franchise Ace Attorney évoquée plus tôt. Dans la peau de Sissel, un fantôme amnésique, nous avons pour mission de résoudre l’affaire liée à notre propre meurtre. Pour y arriver durant les quelques heures qu’il nous reste avant de cesser d’exister, Capcom nous confronte à des puzzles nous demandant de faire appel à nos pouvoirs surnaturels.

Immortality

Développeur/éditeur : Half Mermaid Productions

Bien qu’Hideo Kojima soit souvent le premier nom auquel nous pensons lorsqu’il faut citer un développeur de jeux d’auteur, Sam Barlow possède également un joli CV en la matière avec des titres comme Her Story, Telling Lies et, celui que nous avons décidé de retenir ici, Immortality. Disponible depuis 2022, ce « FMV interactif » nous invite à percer les moindres secrets de Marissa Marcel, une bien étrange actrice ayant tourné dans trois films qui ne sont finalement jamais sortis dans les salles obscures. Pour cela, il est nécessaire de reconstituer l’ensemble de ces longs-métrages en visionnant chaque bobine à notre disposition, sachant que chacune d’elles se débloque progressivement en cliquant simplement sur une image spécifique présente dans la précédente.

Limbo + Inside

Développeur/éditeur : Playdead

Bien avant de plancher sur Cocoon dont nous avons déjà parlé dans cet article, le concepteur danois Jeppe Carlsen a fait ses armes chez Playdead sur Limbo et Inside, deux titres indépendants aux ambiances sombres et angoissantes qui ont marqué les esprits de la presse et du public dans les années 2010. Dans le premier, nous contrôlons un jeune garçon déterminé à affronter les étrangetés du monde de Limbo dans le but de retrouver sa sœur. Quant au second, nous incarnons à nouveau un jeune garçon sauf que, cette fois-ci, celui-ci tente de fuir une société autoritaire effectuant des expériences douteuses sur les membres de sa propre population.

La duologie Oxenfree

Développeur/éditeurs : Night School Studio/Night School Studio et Netflix Games

Lancée il y a bientôt une décennie, la série des Oxenfree de Night School Studio (Afterparty, Next Stop Nowhere) a su apporter sa pierre à l’édifice du secteur des jeux vidéo d’aventure narratifs, essentiellement grâce à son système de dialogues intelligent et unique renforçant le sentiment de voir le récit et nos relations avec les différents personnages évoluer en fonction des choix effectués en cours de partie. Tous deux pensés comme des thrillers surnaturels, le premier épisode nous emmène sur l’île Edwards, un lieu dont la tranquillité est bouleversée lorsqu’Alex et ses amis ouvrent par erreur une mystérieuse et dangereuse faille entre une autre dimension et la leur avec leurs radios. Se déroulant environ cinq ans après cet événement, la suite raconte l’histoire de Riley Poverly, une jeune femme contrainte de revenir dans sa ville natale de Camena afin d’enquêter sur la manifestation soudaine d’ondes électromagnétiques inhabituelles dans la région.

Pentiment

Développeur/éditeur : Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios

Réputé depuis bien longtemps pour l’excellente qualité d’écriture de ses diverses productions et licences (Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas, Avowed…), Obsidian Entertainment s’est aussi fait remarquer pour avoir imaginé le fort sympathique Pentiment en 2022. Prenant place dans l’Europe du 16ème siècle, une période illustrée en jeu par l’intermédiaire d’une direction artistique s’inspirant des dessins et gravures tels qu’il y en avait dans les manuscrits imprimés à cette époque, nous y incarnons le maître-artisan Andreas Maler dont le quotidien au sein des Alpes bavaroises est grandement bousculé par une série de meurtres, de scandales et d’intrigues politiques et religieuses.

SOMA

Développeur/éditeur : Frictional Games

Connu principalement pour son travail sur les sagas Penumbra et Amnesia, Frictional Games est également le studio suédois à qui l’on doit l’excellent titre horrifique en vue à la première personne, SOMA. Jouant constamment avec nos limites psychologiques dans un univers Sci-Fi, il nous met dans la peau d’un personnage nommé Simon Jarrett qui se retrouve piégé contre sa volonté dans le site sous-main PATHOS situé au fond de l’océan Atlantique. Notre objectif est donc de tout faire pour s’échapper des lieux, tout en esquivant, repoussant ou fuyant intelligemment et/ou discrètement les nombreux dangers présents sur notre route.

Stray

Développeur/éditeur : BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive

Autre petite pépite indépendante éditée par Annapurna Interactive, Stray est une production française nous faisant contrôler un chat errant en vue à la troisième personne. Séparé brutalement du groupe aux côtés duquel il vivait, il finit par atterrir dans une étrange cyber-cité souterraine tombée dans l’oubli et peuplée de robots et créatures diverses et variées. A nous de l’aider à retrouver ses camarades félins en interagissant avec l’environnement qui nous entoure et en apprenant à nous lier d’amitié avec B-12, un drone volant, tout au long de la partie.

Subnautica + Subnautica Below Zero

Développeur/éditeur : Unknown Worlds Entertainment

Bien plus que de « simples » jeux de survie en monde ouvert, Subnautica et Subnautica: Below Zero nous plongent dans des épopées intrigantes et immersives dont les secrets se dévoilent au fur et à mesure de nos explorations. Se déroulant dans un futur lointain, le premier opus nous invite à percer tous les mystères, ou presque, de la planète extraterrestre 4546B sous les traits d’un rescapé du crash d’un vaisseau appelé « Aurora ». Prenant place deux ans plus tard, le spin-off de la licence nous invite à arpenter les moindres recoins d’une région polaire inédite de ce même monde en compagnie d’un autre personnage, se rendant sur place dans le but de comprendre ce qui a provoqué la mort de sa sœur.

Notez qu’un Subnautica 2 a été officialisé il y a quelques années par Unknown Worlds Entertainement. Si tout se passe bien, il devrait sortir en accès anticipé courant 2025 et introduira pour la première fois la possibilité de jouer en coopération jusqu’à quatre en ligne.

Syberia I et II

Développeur/éditeur : Microids

Réalisé initialement par le regretté artiste belge Benoit Sokal (Les Enquêtes de l’inspecteur Canardo, L’Amerzone) au début des années 2000, la licence Syberia reste une des figures phares des jeux vidéo d’aventure narratifs. Au sein d’un univers unique inspiré en partie des paysages et du passé de l’Europe de l’Est, les deux premiers épisodes racontent le périple de Kate Walker, une jeune et ambitieuse avocate américaine. Chargée à l’origine de conclure la vente d’une vieille usine d’automates dissimulée dans les Alpes, sa curiosité et son envie de parcourir le monde la poussent finalement à s’embarquer dans un long voyage en quête du mythe de Syberia.

Même s’ils sont moins captivants à suivre que la duologie originale, il est possible et intéressant de poursuivre le récit de Kate Walker avec Syberia 3 et Syberia: The World Before. Commercialisées en 2017 et 2022, ces itérations nous demandent respectivement d’aider la tribu des Youkols à achever sa transhumance et d’enquêter sur le passé de Dana Roze, une pianiste talentueuse ayant notamment assisté de ses propres yeux à la montée du fascisme dans les années 30.

Viewfinder

Développeur/éditeur : Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

Sorti en 2023, Viewfinder est une production indépendante prenant un malin plaisir à jouer avec notre perception de la réalité. Afin d’obtenir une technologie capable de corriger les divers dérèglements climatiques frappant de plein fouet la Terre dans un futur proche, nous devons explorer une mystérieuse réalité alternative. Toutefois, pour progresser, nous devons obligatoirement nous servir de photos, cartes postales, affiches et autres types d’images qui nous servent à remodeler l’environnement qui nous entoure. Evidemment, plus nous avançons, plus notre réflexion est mise à rude épreuve en vue de résoudre les nombreux puzzles conçus par les développeurs.

Voilà qui conclu cette sélection qui, rappelons-le, est non exhaustive et entièrement subjective, ce qui explique l’absence de nombreux titres qui auraient pu finir dedans dans d’autres circonstances (A Short Hike, Harmony: The Fall of Reverie, Manifold Garden, Rime, Wanderstop, etc.) N’hésitez donc pas à nous dire ce que vous en penser et partager votre propre « top » des meilleurs jeux vidéo d’aventure narratifs disponibles sur PC et consoles.