LUNARK : Le jeu d’aventure et de plateformes en pixel-art annonce sa sortie pour le 30 mars

En développement depuis des années chez Canari Games, Lunark voit enfin le bout du tunnel avec une date de sortie qui se précise. Johan Vinet, créateur de ce jeu de plateformes inspiré par de grands classiques du genre, s’entoure de l’éditeur WayForward pour l’occasion ainsi que de Limited Run Games pour proposer une édition physique de son jeu, qui arrivera donc à la toute fin de ce mois de mars.

La genèse du projet

LUNARK nous raconte l’histoire de Leo, un orphelin disposant de capacités physiques et psychologiques hors du commun, qui va lutter contre l’organisation LUNARK qui oppresse une partie de l’humanité (aidée par une terrible intelligence artificielle nommée NOAH) depuis que cette dernière a été contrainte de quitter une Terre agonisante, il y a 300 ans. Le titre se présente comme un jeu d’aventure et de plateformes en 2D qui s’inspire des classiques des années 90, avec un style pixel-art des plus charmants et 12 niveaux à parcourir.

Dans une nouvelle vidéo, Johan Vinet nous raconte l’origine du projet et les différentes œuvres qui ont eu un impact sur le développement de LUNARK. On apprend par la même occasion que le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch dès le 30 mars prochain, au prix de 19,99 €. Une version Mac est aussi prévue.

Des éditions physiques sont en préparation chez Limited Run Games, dont une édition collector, mais seulement pour les versions PlayStation et Switch.