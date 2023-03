LUNARK

LUNARK est un jeu d'aventure et de plateformes en 2D et en pixel-art développé par Canari Games et édité par WayForward. Prenant place dans un univers orienté science-fiction, sur une planète lointaine gouvernée par un régime totalitaire et censée être le nouveau foyer de l'humanité, ce titre s'inspirant des modèles du genre des années 1990 invite les joueurs et les joueuses à suivre le périple de Leo, un mystérieux messager aux aptitudes uniques prêt à tout pour percer les secrets entourant les origines de son existence et de son monde.